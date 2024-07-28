北加公園山火擴大 燒掉35萬畝

北加州「公園山火」27日火場面積擴大至超過35萬畝，已成為加州史上第七大野火。（美聯社）

發生在北加州 布特縣（Butte County）附近的「公園山火 」（Park Fire）持續擴大，目前已燒進毗鄰的特哈瑪縣（Tehama County），火場總面積在24小時內擴大一倍超過35萬畝，成為加州史上第七大野火，目前受控程度仍為零。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，27日上午在溪口（Chico）的銀幣露天廣場（Silver Dollar Fairgrounds）舉行簡報會的消防官員表示，火場北側的火勢在一夜間越過了原本以為可以防堵大火的36號公路，燒進特哈瑪縣的佩恩斯溪（Paynes Creek）、曼頓（Manton）和礦產區（Mineral）等社區，當局已下令居民撤離。

官員表示，由於火場北側情勢發生變化，他們現在的目標是防止大火朝44號公路以北的地區前進，以及守住將大火與東南部社區隔開的32號公路，而東南部社區包括六年前幾乎被「坎普山火」（Camp Fire）滅鎮的天堂鎮（Paradise）。加州消防廳官員皮爾斯（Jeremy Pierce）告訴消防員，守住32號公路是「必須的」。

天堂鎮公務員珍（Jen）表示，她在當年的災難中患上創傷後壓力症候群（post-traumatic stress disorder，PTSD），這次又不得不再帶兩個女兒撤離，並面對可能再次失去一切的命運，讓她感到筋疲力竭。她說：「我現在完全不知道如何應對，我只想回家。」

加州州長紐森 （Gavin Newsom）26日已宣布加州進入緊急狀態，以便使受影響的居民可以更容易獲得各項政府資源。

在「公園山火」爆發後14個小時，涉嫌縱火引發這場大火的42歲嫌犯史陶特（Ronnie Stout）在溪口的住家被逮捕。

布特縣地檢長羅姆西（Michael Ramsey）表示，史陶特與母親長期居住在溪口，他2020年曾因酒駕被捕，也曾因猥褻兒童被登記為性犯罪者，以及搶劫造成他人嚴重受傷被判刑。羅姆西稱，史陶特25日被捕時，他仍處於酒駕緩刑期中。羅姆西表示，在調查人員收集更多證人證詞和證據後，史陶特將被提告，聽證會定於29日舉行。