地球發燒 氣溫連刷新高 健康專家示警

洛杉磯與全美的夏季都越來越熱。（國家氣象局推特帳號）

近日以來，地球均溫已經多次刷新紀錄，21日、22日連續突破史上高溫 。KTLA電視台為了瞭解洛杉磯 地區是否真的愈來愈熱，訪問了由專家與記者組成的「Climate Central」，分析1940年以來的夏季平均高溫，初步看來，近幾年確實是愈來愈熱。

以下是部分年份的平均高溫：1940年79.10度；1950年80.20度；1960年83.20度；1970年83.10度；1980年84.70度；1990年84.30；2000年82.00度；2010年79.90度；2020年82.40度。其後的2021年82.10度，2022年82.30度，2023年81.00度。完整資料可至「public.flourish.studio/visualisation/18850129/」。

夏季平均高溫的紀錄是2006年與2018年的6至8月，分別是85.80度與84.60度。KTLA指出，以平均低溫 來看，近八年的低溫也明顯愈來愈高，本來早晚多在50多度，現在最低也達65度上下。

特別是2023年4月以來，地球就一直「發燒」，每個月的氣溫都在刷新紀錄。Climate Central監測的230個城市中，95%改寫1970年以來的高溫紀錄，都市熱島效應更使某些社區的溫度明顯更高。健康專家則是警告，愈來愈熱的夜間可能會很危險，因為身體與住家都沒有足夠的降溫時間，第二天又要接受高溫考驗。