美食樂園／Yelp超大美食榜 加州三家入列
沙加緬度蜂報報導，想測試你的胃嗎？Yelp近期彙總2024年十種來自全美各地令人震驚的超大美食，其中三家來自加州，包括哥吉拉大小壽司、11吋奧利奧煎餅（Oreo pancakes）與如小山般的冰淇淋聖代等。
灣區（Bay Area）核桃溪（Walnut Creek）的舊金山乳品廠（San Francisco Creamery）招牌甜點，廚房水槽冰淇淋聖代（The Kitchen Sink sundae）進入Yelp超大美食排行榜。
Yelp稱，這種「冰山大小的冷凍食品」是在一個如同廚房水槽的容器上，裝上八勺「壘球大小」自製冰淇淋，上面放著三片香蕉片和八份配料。整個甜點「覆蓋大量生奶油、烤杏仁和黑櫻桃」。消費者可選擇超過35種冰淇淋口味和各種配料，如自製熱軟糖、堅果等。該甜點最多可供六人享用，若一人可在30分鐘或更短時間內將該聖誕吃完，一年內可兌換一份免費聖代。
聖地牙哥Deli Sushi & Desserts提供的哥吉拉大小（Godzilla-sized）大小的壽司卷也名列其中。
Yelp指出，該店的怪物卷（Monster Roll）有六磅重，塞滿鮭魚、螃蟹、酪梨、奶油起司和脆皮蝦片，上面還有鰻魚醬、大蒜墨西哥辣椒醬等。若能在15分鐘內吃完，餐點將免費，且照片還將被貼上該店名人牆上。若挑戰失敗，照片將被貼在恥辱牆上。
若想尋求「大餅」者，Yelp推薦洛杉磯的The Griddle Cafe。這家早餐店提供的黑魔法煎餅（Black Magic pancakes），三個11吋奧利奧煎餅，上面覆蓋鮮奶油、糖粉和奧利奧餅乾碎。
其他Yelp評選提供巨大美食的店還包括德州圓石（Round Rock）的圓石甜甜圈（Round Rock Donuts），該店提供13乘以9吋大小的甜甜圈。西雅圖Beth's Cafe的Triple Bypass煎蛋捲，由12顆蛋、一磅起司和一磅半的肉製成。紐約市Sarge's Delicatessen & Diner的怪獸三明治，黑麥麵包裡夾上一大堆燻牛肉、烤牛肉、烤火雞和臘腸。北卡羅來納州夏洛特（Charlotte）的Benny Pennello's，若在28分鐘內自己吃完一個28吋比薩，將贏得現金和一件T恤。
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