加州駕駛脾氣最壞 路怒全美第一

最新研究顯示，加州是全美路怒症最嚴重的州，而南加州近期接連發生多起嚴重路怒事件，包括刺傷、打架及槍擊，均反映了加州駕駛的壞脾氣。（截自abc7電視台）

加州 近期再度登上一項全美榜首，但卻是不受歡迎的「脾氣最壞的駕駛」排行。根據Forbes Advisor最新研究指出，加州在此項評比中獲得滿分100分，顯示該州駕駛面臨最嚴重的路怒問題。這也意味著相當比例的駕駛曾遭遇其他駕駛故意切入車道、叫罵或詛咒、攻擊等行為。

加州高速公路巡警隊（CHP）警員丘奇（Jordan Church）指出，加州的高交通流量是主要原因，因交通流量增加，加上駕駛耐心減少，導致加州人在路上更加急躁。研究也發現，加州駕駛遭遇攻擊性行為的比例相對較高。這些行為包括被故意切換車道、遭受言語辱罵、被緊密跟車，甚至面臨下車鬥毆的威脅。

南加 州近期也接連發生多起嚴重路怒事件。例如，在安大略市（Ontario）一名駕駛刺傷另一駕駛；洛杉磯國際機場 （LAX ) 則發生兩名駕駛打架，導致一名女子昏迷的事件。此外，工業市60號高速公路和羚羊谷（Antelope Valley）14號高速公路分別發生路怒槍擊事件。

面對潛在的路怒情況，受訪駕駛建議一般民眾採取避讓策略。一位不願具名的駕駛也分享他的經驗。他說，當發現有車輛緊跟在後面時，他會保持冷靜，不急著加速或做出過激反應。相反，他會選擇換到慢車道，讓緊跟的車輛先行。這位駕駛強調，這種做法能有效減少衝突，確保自身安全。他認為，在路上保持冷靜和禮讓，是避免路怒事件的關鍵。