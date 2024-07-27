數據掮客轉售個資 Cookie成隱形殺手

現在的網站都會詢問是否接受cookie。但查閱瀏覽器的cookie清單，還是會發現未經許可的cookie。（iubenda.com）

網路雖然便利，但是無所不在的cookie卻成為隱私殺手，因為廠商在明確要求你同意的cookie外，還可能在你3C產品內偷設cookie，追蹤你的網路動態。個資到了專門蒐集、轉賣的數據掮客（data broker）手上，你的隱私就是他們的生財工具。

CalMatters報導，資料蒐集的範圍愈來愈廣，甚至包括去過的地方。如果你曾經拜訪過任何一間生育中心（planned parenthood center），那麼你的個資很可能就會被數據掮客「Near Intelligence」賣給反墮胎人士。如果你去過宗教會所或是去過藥局，掮客「Outlogic」很可能也把你的資料賣了。

更令人擔憂的是，掮客還可能把你的個資賣給詐騙集團 ，或是不懷好意的外國政府機構。如果買家是美國的執法單位，法律學者認為這就有違背憲法第四修正案的疑慮，對民眾實施無理的搜查。

加州 2020年公投通過提案，要求數據掮客每年向政府登記。到目前為止，向加州隱私保護署（California Privacy Protection Agency）登記的掮客僅550家。已實施類似法案的佛蒙特州，登記的掮客則有660家。

不過，消費者報導（Consumer Reports）2024年初公布的報告，掮客顯然不止此數。單以Meta旗下的臉書與Instagram來說，平均每個用戶就至少有2200個cookie追蹤，設置者包括掮客與廠商。

瀏覽器大廠Google 原本打算完全禁止設置cookie，但最近也無奈宣布，還是讓cookie繼續存在吧，背後的壓力可想而知。畢竟cookie誕生的原因就是方便廠商「瞭解」消費動態，後來衍生的掮客轉售牟利超乎預期，更何況市場規模已達2580億美元。

然而，不管Google、業者、掮客打算怎麼做，加州網路個資刪除法（Delete Act）2023年10月已經生效，隱私保護署最慢在2026年就要設立網站，讓加州人能夠一鍵清除網路上所有的個人資訊。

目前的刪除方法對使用者相當不利，雖然隱私保護署公開掮客清單，但成年使用者或18歲以下的代理人，必須一家一家發函要求刪除個資，或是花錢請人代為發信，兩個方式都是無謂的負擔。

掮客有90天的回覆期，逾期才能向隱私保護署申訴，確定後每天開罰200元，遭到州檢察長提告還得負擔全部費用。截至2024年2月的最新資料，自2023年7月以來依法提出的申訴案超過1200件。