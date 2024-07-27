父親節慶典8月3日登場 南加僑界同樂

南加州中國大專院校聯合校友會將在8月3日舉辦父親節慶祝活動，表揚模範家庭與好爸爸，並安排音樂表演。（記者張庭瑜/攝影）

隨著8月8日父親節臨近，南加州中國大專院校聯合校友會（JCUAA）宣布，將於8月3日在洛僑中心舉辦「椿庭長青 幸福相依」父親節慶祝活動。不僅慶祝八八父親節，也將在同日表揚模範家庭及傑出好爸爸、好岳父，並邀請多位模範家庭與獲選的好爸爸、好岳父分享家庭經驗。

洛僑中心主任陳敏永指出，此次活動不僅是慶祝父親節，更是對父母表達敬意，有助促進家庭和諧，傳遞感激之情。JCUAA每年舉辦各類節慶活動，如父親節、母親節 、中秋節和端午節等，讓海外華人 感受節日氛圍，增強社區凝聚力。陳敏永建議，未來可考慮舉辦更多元化的活動，如園遊會或義診，邀請主流社區參與，促進文化交流。

JCUAA會長吳典龍指出，父親在家庭中的角色常被忽視，但同樣偉大。他分享了家庭經歷，雖然與母親互動較多，但對父親的感激同樣深厚。JCUAA過去37年來多次舉辦母親節活動，自2018年首次舉辦父親節登山活動，正式慶祝活動從三年前開始。今年特別挑選了十餘位好爸爸，希望與大家共度愉快的父親節。

活動召集人孫華翊表示，這是JCUAA第三次舉辦父親節慶祝活動，除表揚好爸爸、好岳父及模範家庭外，還安排羅蘭樂隊的夏日音樂饗宴，讓父親和家人共同享受這特別日子。孫華翊強調父愛的無私和偉大，並希望活動能像母親節一樣長久延續。今年是JCUAA第37次舉辦母親節慶祝活動，過去人們常忽略在家中沉默的父親，希望通過此次活動，感謝所有父母的辛勤付出，展示台裔社區的活力，並讓更多美國民眾參與其中。

本年度模範家庭代表律師方孝偉分享了自己在美國的奮鬥歷程和家庭教育經驗。他指出，作為移民 雖面臨語言和文化挑戰，但通過努力，第二代移民可在學術和各方面超越前一代，成為主流社會的領導者。他強調家庭團結和互助的重要性，希望華人家庭互相支持，共同成長，使孩子站在父母肩膀上，取得更大成就。