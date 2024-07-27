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南加台大校友會年會 獎項豐富

洛杉磯訊
南加州台大校友會年會當晚將有多項大獎好禮抽獎活動 。（南加州台灣大學校友會提供）
南加州台大校友會年會當晚將有多項大獎好禮抽獎活動 。（南加州台灣大學校友會提供）

加州台灣大學校友會第51屆年會將今（27）日下午6時在聖蓋博希爾頓酒店（Hilton Los Angeles/San Gabriel）舉行。本屆年會除提供豐盛晚宴外，還安排現場樂隊演奏、節目表演及卡拉OK舞會等精彩活動。

本次年會最大亮點是總獎金高達7100元的抽獎活動，共分三個階段進行。第一階段獎品包括72份Techko太陽能滅蚊燈、10張貴夫人20元禮券、1台Gourmia數位空氣炸鍋、2份Amazon 50元禮卡等；第二階段有27份100元現金紅包和3張聖蓋博希爾頓酒店四人自助餐券；第三階段更有高額現金紅包、Sceptre 75吋4K UHD高解析度大型電視、華航限量版飛行夾克、華航洛杉磯至台北來回機票等大獎。

現場購買彩券每張2元，而預購更為優惠，每100元可得70張彩券。年會VIP票價150元，普通榮譽券120元。有意參加者可聯繫第51屆會長廖瓔蓮：714-883-5442，或第52屆會長路琳：626-353-1735預訂票券。活動將於當日下午5時30分開始報到，下午6時正式開始，主辦方也邀請校友們踴躍參與，共襄盛舉。

南加州台大校友會第51屆年會將於7月27日舉行。（南加州台灣大學校友會提供）
南加州台大校友會第51屆年會將於7月27日舉行。（南加州台灣大學校友會提供）

聖蓋博 加州 南加

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