南加台大校友會年會 獎項豐富

南加州台大校友會年會當晚將有多項大獎好禮抽獎活動 。（南加州台灣大學校友會提供）

南加州 台灣大學校友會第51屆年會將今（27）日下午6時在聖蓋博 希爾頓酒店（Hilton Los Angeles/San Gabriel）舉行。本屆年會除提供豐盛晚宴外，還安排現場樂隊演奏、節目表演及卡拉OK舞會等精彩活動。

本次年會最大亮點是總獎金高達7100元的抽獎活動，共分三個階段進行。第一階段獎品包括72份Techko太陽能滅蚊燈、10張貴夫人20元禮券、1台Gourmia數位空氣炸鍋、2份Amazon 50元禮卡等；第二階段有27份100元現金紅包和3張聖蓋博希爾頓酒店四人自助餐券；第三階段更有高額現金紅包、Sceptre 75吋4K UHD高解析度大型電視、華航限量版飛行夾克、華航洛杉磯至台北來回機票等大獎。