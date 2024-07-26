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房屋保險危機重災區 聖他克拉拉居冠

編譯廖宜怡╱綜合報導
根據舊金山紀事報的數據分析，聖他克拉拉縣的95033郵區是加州過去五年來房屋保單不獲續率最高的地區。（美聯社）
根據舊金山紀事報的數據分析，聖他克拉拉縣的95033郵區是加州過去五年來房屋保單不獲續率最高的地區。（美聯社）

加州屋主失去房屋保險的故事隨處可見，但究竟哪些地區的保險危機最嚴重？答案是有茂密森林或開闊草原、容易發生大規模野火的區域。

根據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）對加州前十大產物保險公司2019年到2024年提交給加州的數據進行的分析，加州過去五年有超過10萬名投保人失去房屋保險，保險公司在文件中給出的主要棄保理由是，這些特定地區發生野火的風險太高。

分析發現，2020年遭「CZU閃電複合山火」（CZU Lightning Complex Fire）肆虐、超過900棟房屋被燒毀的聖他克魯茲縣，從2019年至今有近8500份房屋保單被保險公司取消，每100份保單中就有近12份不獲續約。

統計數字顯示，過去五年中，不獲續約率最高的加州郵遞區號是聖他克拉拉縣南部、毗鄰聖他克魯茲縣的95033，每100份保單中有高達66份不獲續約。從數量上來看，以涵蓋奧倫達（Orinda）的94563郵區為最多，為2200份。94563郵區也是State Farm保險公司決定從本月起不再續約加州約3萬份房屋保單中，受影響最嚴重的郵區，約四分之一的奧倫達屋主接獲了不續約通知。

另一個深受影響的地區是聖伯納汀諾縣，自2019年以來，當地已有超過9800棟房屋被棄保，情況嚴重到該縣議會投票一致通過要求州長紐森（Gavin Newsom）宣布當地進入保險危機緊急狀態，儘管紐森並未這麼做。

聖伯納汀諾縣議會議長羅（Dawn Rowe）上個月說：「加州保險選擇的減少，對消費者獲得保險的能力產生了直接的負面影響，使我們的屋主和企業面臨災難性損失的風險。」

加州保險廳副廳長梭勒（Michael Soller）表示，除了野火風險之外，保險公司拒保的理由還有很多。例如，一家保險公司決定不再提供保險給在某特定年份之前建造的房屋，使許多老舊的房屋失去了保險。

由於因房屋特定問題被棄保的個別保單並不會報告給保險廳，因此不包括在這次分析之中，而且，十大保險公司並非每一家都會提交不續約資料，代表被棄保的保單數量比檯面上看到的更多。

保險 加州 棄保

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