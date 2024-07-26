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美國奧委會、世界反興奮劑組織因禁藥互摃 洛辦奧運權成籌碼

洛杉磯訊
巴黎奧運會被視爲美國奧委會與世界反興奮劑組織角力風向標。（美國反興奮劑組織官網截圖）
巴黎奧運會被視爲美國奧委會與世界反興奮劑組織角力風向標。（美國反興奮劑組織官網截圖）

萬眾矚目的2024巴黎夏季奧運會開幕式將於美西時間26日晚10時30分登場，世界反興奮劑組織(WADA)在未來兩周對各國運動員在賽場上使用興奮劑的態度也令人矚目。因為美國對奧運會運動員使用興奮劑的強硬態度，似乎正被奧委會和世界反興奮劑組織視為對其權威的「不恭敬」，並警告這可能會影響2028奧運會主辦權。巴黎賽場被視為兩者角力風向標。

禁止運動員使用興奮劑長期以來一直被視為奧運會比賽的天經地義，但世界反興奮劑組織近年態度轉向，導致其與美國奧委會愈來愈激烈的角力，洛杉磯可能面臨失去2028年夏季奧運會主辦權。

Star Advertiser報導指出，2021年東京奧運會前，23名中國游泳運動員的違禁物質檢測呈陽性，但世界反興奮劑機構卻允許他們參加比賽；之後美國人公開批評該機構，美國反興奮劑機構負責人Travis Tygart甚至公開指責世界反興奮劑機構長期掩蓋中國運動員的情況。

根據美聯社報導，就在世界反興奮劑機構拒絕質疑中國當局對酒店食品汙染的解釋並給與繼續參賽幾周後，這些游泳運動員在東京贏得了三枚金牌，這次，中國隊上次遭到質疑的11名運動員將於再次前往巴黎參加比賽。

美國游泳明星Caeleb Dressel也對世界反興奮劑機構近年的態度表達批評。這位七塊金牌得主在接受路透社訪問有關是否認為巴黎會有公平的比賽時表達了對世界反興奮劑機構對中國興奮劑指控處理方式的失望。Dressel表示，世界反興奮劑組織對中國隊的處理方式延續到巴黎，不會有一個公平的競爭環境。

美國游泳名將Michael Phelps和Katie Ledecky也對世界反興奮劑機構對運動員的藥物監管能力表示懷疑。Ledecky表示，在中國游泳事件發生後，人們對奧運反興奮劑制度的信心處於歷史最低點。

路透社最新消息表示，美國的批評導致「世界反興奮劑機構和美國反興奮劑機構之間的爭執日益激烈」，國際奧委會已警告美國奧委會，如果不聽話，2028年洛杉磯奧運會和2034年鹽湖城的冬奧會來主辦權可能會被拿走。

國際奧委會表示，作為奧運會的一部分，如果世界反興奮劑機構在反興奮劑方面的最高權威沒有得到充分尊重，主辦國家可能會失去奧運會主辦權。

世界反興奮劑機構正在審查美國反興奮劑機構對其政策的遵守情況，如果美國機構未能通過審查，美國將被禁止主辦或參加奧運。

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