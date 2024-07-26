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紐森授權地方政府 可清除遊民營地

洛杉磯訊
紐森發布行政命令，指示州政府機構處理遊民營地問題，並強調地方政府需負責執行。（abc7電視台畫面）
紐森發布行政命令，指示州政府機構處理遊民營地問題，並強調地方政府需負責執行。（abc7電視台畫面）

加州州長紐森(Gavin Newsom)25日發布行政命令，指示州政府機構如何處理遊民營地。這項命令在可解決全州高速公路旁、購物中心停車場、公園內大量帳篷和臨時避難所的問題，同時回應公眾對遊民問題日益增長的不滿情緒。

紐森在聲明中強調，現在是各方攜手合作的時候。雖然州長無權直接命令地方政府採取行動，但州政府可透過扣留資金來施壓。此命令是在最高法院今年夏初裁定允許城市執行公共場所戶外睡覺禁令後發布的。紐森政府此前曾支持各市觀點，認為先前禁止清理營地的裁決阻礙解決遊民問題的努力。

加州約有全美三分之一的遊民，這一問題長期困擾著紐森政府。紐森曾表示政府已投入約240億元用於清理街道和提供住房，但他也坦承問題的頑固性。近期一項州審計更批評政府未能有效追蹤這些巨額公共資金的使用成效，引發爭議。

根據行政命令，包括州立公園和交通部在內的機構須優先清理具安全風險的營地，如沿著水道的營地。官員們被要求提前通知撤離，為遊民提供當地服務，並協助存放個人物品至少60天。同時，命令也敦促地方政府採用類似做法。

分析人士指出，這項命令的發布時間恰逢副總統賀錦麗（Kamala Harris）啟動總統競選活動，共和黨人最近也加大了對加州遊民問題的批評，這可能是紐森行動的背景原因。然而，加州政治分析師Brian Sobel認為，紐森的舉動不太可能對賀錦麗的競選活動產生重大影響，因為賀錦麗的主要挑戰不在加州。

紐森曾在年初時，傾注全力支持一項投票法案，允許州政府借用近64億元建造4350套住房，該法案最終以些微差距通過。

紐森 遊民 加州

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