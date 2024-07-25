加州30多萬屋主 提告FAIR計畫

認為FAIR計畫未依法全面涵蓋火災造成的損失，加州超過35萬名屋主對FAIR計畫提出集體訴訟。（美聯社）

加州 數十萬名屋主24日在阿拉米達縣對加州提供的火災保險 FAIR計畫提出訴訟，理由是這項計畫未能提供法律要求的煙霧損害保險。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，代表加州30多萬名屋主的律師薛佛（Dylan Schaffer）表示，訴訟的目的在要求FAIR計畫承擔被火災煙霧損壞的房屋的全部清理復原費用。薛佛指出，這筆費用高達數萬元。如果FAIR計畫不涵蓋，許多屋主別無選擇，將被迫自己修復房屋。他說：「這是一個關乎投保人健康和安全的嚴重問題。」

薛佛稱，訴訟尋求的是屋主需要的保險，而非金錢賠償。這一目的可以透過改變保險政策來達成。

2022年5月，加州保險廳在一份回應有關屋主煙霧損壞索賠被拒的報告中確定，FAIR計畫條款不符合加州承保要求。報告表示，在審查了259項隨機抽樣的FAIR計畫索賠申請後，保險廳發現，FAIR計畫有419項違反加州保險法的行為。

訟訴表示，2017年在時任保險廳長瓊斯（Dave Jones）的管理下，FAIR計畫被允許更新承保政策，僅承擔由煙霧造成的「直接物理性損壞」，例如燒焦的窗簾或遭灰燼損毀無法復原的牆壁，是透過誤導監管單位達成的。訴訟稱，FAIR計畫「為追求最大利潤，蓄意對監管單位歪曲、隱瞞修改政策可能造成的實際影響」。

訴訟指出，在接到許多投保人的投訴、了解FAIR計畫政策不合法後，新任保險廳長萊拉（Ricardo Lara）雖然口頭告訴FAIR計畫必須修改保險政策，卻睜一隻眼閉一隻眼姑息他們繼續這種非法作為。薛佛說：「加州每天都有成千上萬的消費者被騙，保險廳卻沒有採取任何保護措施。」

薛佛舉出最近達成協議的一個案件，其當事人一棟位於聖他克魯茲 （Santa Cruz）附近的房屋，於2020年被火災產生的煙霧和灰燼覆蓋了長達30天。FAIR計畫卻拒絕支付清理或拆除損壞的隔熱層、地毯或裝有冷暖器牆壁內管線的費用。

不過，火災好發區聖他克魯茲山脈（Santa Cruz Mountains）的保險經紀人卡西迪（Edan Cassidy）表示，期望FAIR計畫提供的基本保護能涵蓋火災可能造成的所有損壞，並不合理。

卡西迪說：「FAIR計畫不是一般的房屋保險。投保人可以透過額外購買『條件差異保單』，（difference in conditions policies），來確保獲得煙霧損壞理賠。」