我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加熱爆 華人空調師忙翻

「科技七雄」7月來股價受難 短線展望取決兩件事

加州30多萬屋主 提告FAIR計畫

編譯廖宜怡／綜合報導
認為FAIR計畫未依法全面涵蓋火災造成的損失，加州超過35萬名屋主對FAIR計畫提出集體訴訟。（美聯社）
認為FAIR計畫未依法全面涵蓋火災造成的損失，加州超過35萬名屋主對FAIR計畫提出集體訴訟。（美聯社）

加州數十萬名屋主24日在阿拉米達縣對加州提供的火災保險FAIR計畫提出訴訟，理由是這項計畫未能提供法律要求的煙霧損害保險。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，代表加州30多萬名屋主的律師薛佛（Dylan Schaffer）表示，訴訟的目的在要求FAIR計畫承擔被火災煙霧損壞的房屋的全部清理復原費用。薛佛指出，這筆費用高達數萬元。如果FAIR計畫不涵蓋，許多屋主別無選擇，將被迫自己修復房屋。他說：「這是一個關乎投保人健康和安全的嚴重問題。」

薛佛稱，訴訟尋求的是屋主需要的保險，而非金錢賠償。這一目的可以透過改變保險政策來達成。

2022年5月，加州保險廳在一份回應有關屋主煙霧損壞索賠被拒的報告中確定，FAIR計畫條款不符合加州承保要求。報告表示，在審查了259項隨機抽樣的FAIR計畫索賠申請後，保險廳發現，FAIR計畫有419項違反加州保險法的行為。

訟訴表示，2017年在時任保險廳長瓊斯（Dave Jones）的管理下，FAIR計畫被允許更新承保政策，僅承擔由煙霧造成的「直接物理性損壞」，例如燒焦的窗簾或遭灰燼損毀無法復原的牆壁，是透過誤導監管單位達成的。訴訟稱，FAIR計畫「為追求最大利潤，蓄意對監管單位歪曲、隱瞞修改政策可能造成的實際影響」。

訴訟指出，在接到許多投保人的投訴、了解FAIR計畫政策不合法後，新任保險廳長萊拉（Ricardo Lara）雖然口頭告訴FAIR計畫必須修改保險政策，卻睜一隻眼閉一隻眼姑息他們繼續這種非法作為。薛佛說：「加州每天都有成千上萬的消費者被騙，保險廳卻沒有採取任何保護措施。」

薛佛舉出最近達成協議的一個案件，其當事人一棟位於聖他克魯茲（Santa Cruz）附近的房屋，於2020年被火災產生的煙霧和灰燼覆蓋了長達30天。FAIR計畫卻拒絕支付清理或拆除損壞的隔熱層、地毯或裝有冷暖器牆壁內管線的費用。

不過，火災好發區聖他克魯茲山脈（Santa Cruz Mountains）的保險經紀人卡西迪（Edan Cassidy）表示，期望FAIR計畫提供的基本保護能涵蓋火災可能造成的所有損壞，並不合理。

卡西迪說：「FAIR計畫不是一般的房屋保險。投保人可以透過額外購買『條件差異保單』，（difference in conditions policies），來確保獲得煙霧損壞理賠。」

保險 加州 克魯茲

上一則

Sam's Club會員費 7月底前只要25元

下一則

蒙市失蹤華女尋獲 母親：助她康復

延伸閱讀

加州槍枝店遭「鑿壁取槍」 超過50支手槍迅速被偷

加州槍枝店遭「鑿壁取槍」 超過50支手槍迅速被偷
加州婦找到四年前遺失的大疊百元鈔 卻遭銀行拒絕存入

加州婦找到四年前遺失的大疊百元鈔 卻遭銀行拒絕存入
旅客數仍輸疫前 加州聖荷西機場擬增航班刺激旅遊

旅客數仍輸疫前 加州聖荷西機場擬增航班刺激旅遊
洛杉磯前市長維拉萊構沙 參選加州州長

洛杉磯前市長維拉萊構沙 參選加州州長
一分鐘看加州／公路服務隊 免費幫車主脫困

一分鐘看加州／公路服務隊 免費幫車主脫困
熱浪續襲內陸 高壓恐帶來雷雨

熱浪續襲內陸 高壓恐帶來雷雨

熱門新聞

鄰居門前的安全監控拍到涉嫌男子。（Fox11）

洛城高檔社區 華人新手媽媽光天化日遭性侵襲擊

2024-07-18 19:31
一華女右腿和雙手沾滿鮮血，手持武士刀，在警員命令下，放下武器並投降。（Danielle Leivo）

洛縣家暴案一死兩傷 華女持武士刀向警投降

2024-07-19 17:41
趙安於7月16日下午外出後失蹤。（本報檔案照）

南加蒙市華裔女孩失蹤一周後已被安全找到

2024-07-23 15:27
The Habit Burger Grill的Double Char漢堡被今日美國評選美國最佳速食漢堡第一名。（Habit Burger Grill官網）

全美最佳漢堡加州In-N-Out只能是第二 這家令人最垂涎

2024-07-22 20:21
蒙市失蹤女孩趙安全家福。（KTLA視頻截圖）

蒙市女孩失蹤前一日 與警對話視頻曝光

2024-07-23 20:14
社會安全局正改變進入線上服務方式，故發送相關電郵給用戶，並在網頁上教民眾防止詐騙。（社安局官網）

這次是真的 最近若收更新社安帳號的電郵勿刪須詳讀

2024-07-21 20:31

超人氣

更多 >
霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查

霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查
台女星「放養」子女不會背九九表 焦慮：我們錯了嗎？

台女星「放養」子女不會背九九表 焦慮：我們錯了嗎？
帳單收附加費近4成 華人傻眼餐廳宰客新手段

帳單收附加費近4成 華人傻眼餐廳宰客新手段
搭機訂商務艙 常會犯這4個錯誤

搭機訂商務艙 常會犯這4個錯誤
加州婦找到四年前遺失的大疊百元鈔 卻遭銀行拒絕存入

加州婦找到四年前遺失的大疊百元鈔 卻遭銀行拒絕存入