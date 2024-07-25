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私密景點／人車擁塞 周末假日遊Clementine湖 須預訂

編譯組／綜合報導
人群造成道路狀況危險， 加州奧班附近的一游泳勝地今後需要預訂才能進入。（NBC電視新聞截圖）
人群造成道路狀況危險， 加州奧班附近的一游泳勝地今後需要預訂才能進入。（NBC電視新聞截圖）

舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，Clementine湖是奧班（Auburn）附近的一個游泳勝地，住在沙加緬度（Sacramento）及山腳下的人一到夏天就會蜂擁而至。從本周六（27日）開始，周末和節假日期間遊客將被首次要求提前預訂。

原因何在？用一位遊客的話說，危險的駕車者讓去湖邊的路變得 「絕對瘋狂」（an absolute madhouse）。

Upper Clementine湖是奧班州立休閒區（Auburn State Recreation Area）內的一塊沙灘寶地，North Fork American River河在這裡匯入一個水庫，是小皮艇運動員、站立式槳板運動員、游泳愛好者和日光浴愛好者的最愛。該地區每年吸引約100萬遊客，自疫情以來，前往該地區的遊客一直在增加。

負責監管該休閒區的加州州立公園廳（California Department of State Parks）首席護林員史密斯（Barry Smith）說：「這些地區變得更受歡迎了，因此我們必須找到創新的管理方法，讓每個人都能安全並負責地休閒娛樂。」

這個湖坐落在離80號州際公路不遠的一個森林密布的幽深河谷中，是休閒區最受歡迎的地方之一，在炎熱的夏季周末經常會出現擁擠的情況。Upper Clementine湖只能通過從較大的森林山路（Foresthill Road）延伸出來的一條狹窄蜿蜒的大道才能到達，在這條大道上，司機的時速經常高達每小時50哩。

據公園的一份聲明稱，本季度公園管理者正是在森林山路上發現了問題：違章停放的汽車堵塞了道路，司機在車流中急轉彎，行人 「在盲目橫穿馬路」。

問題變得如此嚴重，以至於公園管理者在7月14日突然關閉了Upper Clementine湖，然後在上周末 「由於不安全的交通狀況 」再次關閉了該地區，同時制定了預訂計畫。新的預約要求已於上周末在Instagram上公布。

公眾可提前10個工作日致電休閒區（530）885-4527 預訂，史密斯說，最終計畫是將預訂轉移到網上平台。平日裡，遊客可以開車前往，先到先得。史密斯說，Upper Clementine每次大約允許150輛汽車停放。

一位Instagram用戶評論說：「如果不限制遊客進入的話，這麼好的一個景點就毀了。」

與Upper Clementine沙灘隔水相望的另一個沙灘休閒區最近也向公眾開放了，之前在春季剛剛敲定了一項占地 1500畝的土地交易；不過，去那裡需要沿著一條土路徒步兩哩。

Lower Clementine是船隻和划船者的熱門停靠點，不需要預約，將照常開放。

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