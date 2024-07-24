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熱浪續襲內陸 高壓恐帶來雷雨

編譯廖宜怡／綜合報導
加州本周天氣將受季風濕氣影響，部分地區可能出現雷雨。（國家氣象局提供）
加州本周天氣將受季風濕氣影響，部分地區可能出現雷雨。（國家氣象局提供）

由於徘徊在加州西南部的高氣壓系統增強，加州將持續受到高溫困擾。國家氣象局預測，加州未來幾天將出現三位數高溫，已對灣區、中谷、內陸帝國、莫哈維沙漠（Mojave Desert）的內陸地區發出高溫警報。

氣象局同時指出，這個順時針旋轉的高壓系統正在將季風濕氣拉進加州，可能為加州某些地區帶來不同類型的熱量，進而產生雷雨。

季風濕氣的入侵將使加州海岸的中高雲層增厚，導致沿海出現雷雨。相對濕度會明顯提高的地區包括聖地牙哥、橙縣和洛杉磯，而灣區和中谷相對濕度的提高不會太異常。

包括內華達山脈（Sierra Nevada）在內的高海拔山區，由於山峰和山谷之間溫差巨大，濕氣會上升，也將發展出雷雨。風暴預報中心（Storm Prediction Center）指出，內華達山脈最可能出現雷雨的時間是24日下午，移動速度緩慢的雷雨也有造成山洪爆發的危險，尤其是在內華達山脈南部。

氣象學家柯恩（Ariel Cohen）表示，大量季風濕氣帶來的雷雨有助於降低氣溫。她說：「這波熱浪的熱穹（heat dome）方向有所不同，可以從低緯度地區吸取豐富的水分，為雷雨創造條件。因為雷雨能產生雲霧和冷空氣，所以可以降低熱度。」

高空大氣濕度會增強地球的溫室效應，並將熱量滯留在地表附近，從而使夜間溫度上升。氣象專家赫利（Brian Hurley）表示，滯留的濕氣會使人感覺到比實際氣溫更高的熱度。

聖地牙哥加大史格利普斯海洋學研究院（Scripps Institution of Oceanography）一項研究發現，氣候變遷將使加州潮濕熱浪不成比例地增加，這可以明顯從最低溫或夜間溫度的變化看出。

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