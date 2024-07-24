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一分鐘看加州／公路服務隊 免費幫車主脫困

記者沈瑋／洛杉磯縣報導
高速公路服務巡邏隊提供拖車服務。（Freeway Service Patrol，FSP）
高速公路服務巡邏隊提供拖車服務。（Freeway Service Patrol，FSP）

高速公路服務巡邏隊（Freeway Service Patrol，FSP）是由加州交通廳（Caltrans）、加州公路巡警局（CHP）和各地交通機構聯合運營的免費服務項目。該巡邏隊有超過350輛拖車，在周一至周五通勤高峰時段、周末及節假日出行高峰時段、施工區域等開展工作，為高速公路上的故障、滯留車輛提供免費、迅速的服務。

以下情況可以用手機或是高速公路電話亭撥打熱線511尋求協助：汽車沒有汽油了，FSP可提供约一加侖汽油；電池沒有電了，可以「接電啟動」（jump start）；為散熱器添加冷卻劑、用膠帶封住軟管；更換漏氣的輪胎等。

高速公路服務巡邏隊提供拖車服務。（Freeway Service Patrol，...
高速公路服務巡邏隊提供拖車服務。（Freeway Service Patrol，FSP）

但是，FSP不會協助任何事故車輛，除非獲得CHP的指示。此外，該隊也無法將車輛拖到私人維修服務機構或住所；不會推薦任何拖車公司、修理廠；不拖摩托車。如果無法讓故障車輛重新啟動，則會將其拖至CHP指定的地點，並幫助車主聯繫其他協助。

高速公路服務巡邏介紹。（截自CHP官網）
高速公路服務巡邏介紹。（截自CHP官網）

用過此項服務的華人鍾先生表示，此前他從北加開回南加時，一時疏忽，汽車沒油了，不得不停在高速公路路肩，處於城市地界內。他先與保險公司聯繫，報告了車輛情況，而後經太太提醒，又試著撥打511。接線員問了地點等一系列問題，接著便告訴他會有人去給他送汽油。他在原地等了30分鐘左右，FSP就來了，比保險公司的人來得還快，整個過程非常順利。

FSP服務範圍包括洛縣、橙縣、聖縣、內陸帝國等全州20多個縣和地區，減少故障車輛造成的高速交通壅堵，其拖車司機經過CHP培訓、認證和監督，經驗豐富，每年為約65萬名司機提供幫助。

加州 保險 洛縣

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