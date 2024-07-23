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全美最佳漢堡 加州The Habit招牌餐Double Char奪冠

編譯陳盈霖／綜合報導
The Habit Burger Grill的Double Char漢堡被今日美國評選美國最佳速食漢堡第一名。（Habit Burger Grill官網）
The Habit Burger Grill的Double Char漢堡被今日美國評選美國最佳速食漢堡第一名。（Habit Burger Grill官網）

福斯電視台FOX 11電視台報導，比In-N-Out更好吃的漢堡出爐！根據「今日美國」（USA Today）最近一份全美速食漢堡排名，總部位於加州的The Habit 漢堡燒烤速食店（The Habit Burger Grill)的招牌餐Double Char漢堡名列全美前十佳連鎖店漢堡之首。

總部位於爾灣（Irvine）的Habit漢堡燒烤速食店，第一家店始於1969年於聖塔芭芭拉（Santa Barbara），最知名的Double Char漢堡由兩個100%新鮮牛絞肉排，在明火上炭烤而成，搭配焦糖洋蔥、新鮮蕃茄等其他配料，夾在兩片麵包間。

In-N-Out速食店以其廣受歡迎的雙層漢堡（Double Double burger）名列第二，該漢堡有兩片美國起司肉排、招牌醬料及生菜、洋蔥和番茄等新鮮配料，別忘了加上「動物風格」（animal style）薯條。該速食店今年排名上升了一個檔次，去年名列第六。

第三名為BurgerFi的BBQ Rodeo漢堡，緊接其後分別是Jacke in the Box的巨型捷克起司堡（Jumbo Jack Cheeseburger）、Five Guys的起司漢堡（Cheeseburger）、Whataburger的雙層肉Whataburger漢堡（Double Meat Whataburger）、Culver's的ButterBurger Cheese, Double、漢堡王（Burger King）的Whopper、Carl's Jr的雙層西方培根起司堡（Double Western Bacon Cheeseburger）和白城堡（White Castle）的The 1921 Slider等。

這分榜單由今日美國10Best編輯和一組漢堡愛好者（burger buffs）小組，與讀者投票編製而成。

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