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滿18歲親生女申請刪除父姓 「布萊德彼特難過」

編譯陳盈霖／綜合報導
布萊德彼特與安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）第一位親生女兒希洛（Shiloh Nouvel Jolie-Pitt，左一）滿18歲後，正式合法提出請求刪除父姓。（FOX news電視台畫面）
布萊德彼特與安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）第一位親生女兒希洛（Shiloh Nouvel Jolie-Pitt，左一）滿18歲後，正式合法提出請求刪除父姓。（FOX news電視台畫面）

NewsBreak報導，好萊塢影星布萊德彼特（Brad Pitt）與他和安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）共有的六名孩子關係似並不融洽。兩人第一位親生女兒希洛（Shiloh Nouvel Jolie-Pitt）滿18歲後正式提出請求刪除父姓，兩個月後，日前在洛杉磯時報上刊登廣告公開這項決定。

根據TMZ報導，希洛今年5月27日滿18歲後，即找律師向法院提出要求除去父性，據悉這件事連安潔莉娜裘莉也不知情。報導稱，刊登廣告是更改姓名的標準流程，若有人反對其申請，需在特定日期前出庭，否則她的名字很快變成Shiloh Nouvel Jolie。

正如「OK!」的報導，60歲的布萊德彼特自2016年，與49歲、六個孩子母親裘莉分手後，便與孩子們疏遠。裘莉指控他在酒醉時虐待她和孩子們，布萊德彼特否認此一指控。消息人士指稱，彼特對女兒改姓表示難過。「對布萊德彼特來說，此舉無疑提醒他失去孩子，但他愛孩子們並想念他們。」

希洛並非彼特唯一一位與父親保持距離的孩子。去年19歲女兒札哈拉（Zahara）也透露她去除姓氏中的彼特（Pitt）。16歲的小女兒薇薇安（Vivienne）出演百老匯舞台劇「局外人」（Outsiders）時，名單上列的名字是Vivienne Jolie。該劇是由她與母親一同創作。

消息人士透露，彼特「幾乎與成年子女沒有任何聯繫」，包括22歲的馬多克斯（Maddox）和20歲的帕克斯（Pax），儘管他擁有其他孩子的探視權。知情人士補充，「近幾個月來因拍攝電影，他與年幼孩子的接觸更加有限」這位好萊塢猛男近期一直在歐洲拍攝F1。

一位內部人士透露，彼特仍試圖與所有孩子重建關係，也想找到一種方法與孩子們一起修補關係。然儘管與孩子關係疏離的情況對他帶來壓力，然他在2022年11月開始的一段戀情中，在女友拉蒙（Ramon）身上找到依靠。

裘莉 布萊德彼特 好萊塢

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