OpenAI實驗：很多工作被人工智能取代 世界變了

OpenAI辦公室裡的景象 (谷歌地圖)

人工智慧AI 科技突飛猛進，連開發軟體的公司都為人類的未來擔憂。總部在舊金山的OpenAI 過去三年來找了3000名低收入 者做實驗，以了解如果不設條件的給人基本生活費，人的生活品質會如何？

AI對人類的未來將有重大影響，現在計程車可以不用真人司機，將來甚至連給AI寫程式的電腦工程師都會被AI取代，很多人會變成沒有工作可做，這世界會變成什麼樣子呢？

舊金山紀事報報導，OpenAI撥款給學術機構，在德州和伊利諾州找了3000位2019年平均家庭收入為3萬元的人，然後從2020年11月到2023年10月之間進行實驗。其中的1000人每月得到1000元，另外的2000人作為對照組，每人每月只拿到50元。受款人怎麼花錢完全不受限制。

三年到期時，研究人員對參與者的收入與生活品質做統計，每月收到1000元的人，從其他方面賺到的錢每年平均少掉1500元，每周工作時數也稍有減少，休閒活動的時間則稍有增多。這相異於過去做過研究的結果：「白拿到錢的人在工作參與上沒有變化。但健康和教育方面確有增進，越年輕的人越是如此。」

另一個研究是士德頓（Stockton）市政府所做的研究，他們隨機的選了125位低收入市民，每個月給每人500元，為期5年。該研究發現白拿到錢的人就業率增加，在健康和生活品質方面也有增進。

這次OpenAI的研究結果卻指出，參與者的工作時數稍微減少，有些人因為有了多拿的錢，花時間去換更適合自己的工作，但是並沒有人因此去創立自己的事業。從驗血的報告看，每月拿到1000元的人在生理健康上沒有比對照組有改進。

人民過生活需要錢，有一天AI把絕大部分的工作都取代時，人民從哪裡拿到錢呢？2017年馬斯克(Elon Musk)在杜拜(Dubai)舉行的世界政府高峰會(World Government Summit)上，向各國政府代表指出，終有一日人民必須要有「全民基本收入」(universal basic income)，這是無法避免的。馬斯克自己也成立了一個AI公司，取名為xAI。

有些AI研究師提議暫時停止人工智慧方面的開發，他們警告，AI對社會和人類有非常深遠的風險，像一長列貨運火車那樣向前猛衝，可能會發生難以恢復的重創。