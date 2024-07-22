手機話費「吃到飽」 加州人每年多花245億

手機上網吃到飽往往美國人花冤枉錢的原因。（本報檔案照）

智慧型手機與5G網路的普及，讓76%的美國人都選擇吃到飽的方案，但WhistleOut的最新發現是，其中55%以上的人根本就是經常用Wi-Fi上網，網路流量無上限的方案根本是浪費，因為從來沒用到那麼多

其中，加州 人花在不必要資費的錢高居全美第一，每年達到245億元。其後是德州的192億元，佛州的142億元，紐約州的123億元，與賓州的82億元。

從人均來看，每個美國人每月多花157元，使用的多半是三大，即AT&T 、T-Mobile 與Verizon。大型電信業者的使用者平均每年多花1500元，整個美國因此多花了2110億元在手機資費上。

比起三大的無上限方案，WhistleOut建議可以換用「虛擬行動網路服務商」（mobile virtual network operator，簡稱MVNO），以將資費壓到最低。

因為這些MVNO是向電信公司租借路線，「Mint Mobile」使用T-Mobile路線，「Boost Mobile」、「Lycamobile」與「Cricket Wireless」則是用AT&T的線路，消費者可以按需求購買流量。

另一方面，報告也發現，越來越多人不再依賴三大電信商，用戶比例過去一年由62%降至53%，其中尤以Z世代比例最高。原因之一是，年輕人的荷包沒那麼深，自然比長輩更想找到便宜方案。