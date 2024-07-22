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民主黨衝刺…拜登陣營已讓賀錦麗動用9600萬元資金

未成年可捐款 比特幣納收受項目

編譯胡立宗／綜合報導
支持政治人物，捐比特幣也收。（Unsplash / Daniel Dan)
支持政治人物，捐比特幣也收。（Unsplash / Daniel Dan)

「誰能捐款」？聯邦與加州對捐款人的身分限制是一致的。自然人的部分，成年人當然可以捐，但是受限於聯邦與加州的上限規定。

未滿18歲的就視為未成年，如果要捐款給候選人或政治團體，必須符合以下三個要件：

・未成年人對捐款一事確實知情且出於自願；

・捐贈標的必須是由未成年人實際管控；

・捐款不是他人提供。

法人部分，政治行動委員會（political action committee）可以捐款，但各有其上限。

「誰不能捐」？外國人當然不能捐，股東與合夥人有外國人的公司也不能捐。

股份公司（corporation）不管營利或非營利都不能捐，但屬於合夥性質的責任有限公司（LLC）可以捐款。

另外，勞工團體、慈善團體、聯邦政府包商也不能捐，律師、醫師等的職業團體也不能捐。

「捐贈標的」，一般是限額較低的現金，與限額較高的匯款。商品或勞務的實物捐贈（in-kind contribution）也可以。

虛擬貨幣越來越普遍後，聯邦法規也納入比特幣（Bitcoin）。是否符合上限，要由收款時的市價決定，而非捐款時的市價。

上述所有捐款，超出上限的部分都必須依法退回。

加州 虛擬貨幣 聯邦政府

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非詐騙 收到社安局電郵勿刪

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