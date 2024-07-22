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政治獻金 縣市級個人上限250元

編譯胡立宗／綜合報導
聯邦管制政治獻金的法源依據為「聯邦競選法」，並設有「聯邦選舉委員會」負責實際監督。（取材自聯邦選舉委員會）
聯邦管制政治獻金的法源依據為「聯邦競選法」，並設有「聯邦選舉委員會」負責實際監督。（取材自聯邦選舉委員會）

聯邦管制政治獻金的法源依據為「聯邦競選法」（Federal Election Campaign Act），並設有「聯邦選舉委員會」（Federal Election Commission）負責實際監督。

說明捐款上限前，要先說明聯邦對選舉期間的認定。總統選戰在同一個日曆年內的初選都視為一次選舉，因此自然人或法人在各州初選的捐款總額不能超過年度上限。初選階段的截止日為候選人接受黨正式提名之日，其後的普選算是另一次選舉。

其他的聯邦級選舉，如參眾議員，初選、普選、決選（runoff）各算一次選舉，捐款人可以各給不超過年度上限的獻金。但輸掉初選的人，如果已經預收普選捐款，必須在初選結束後60天內退還。

聯邦級的每次選舉中，雖然個人給候選人的捐款以250元為上限，但如果是現金的話只能捐100元、匿名更只有50元。不過給候選人的選舉委員會，個人每次可達3300元，給「政治行動委員會」（PAC, political action committee）指定用途的不能超過5000元。

值得注意的一點是，雖然個人或法人給政治行動委會指定用途的捐款有上限，但不指定用途的「獨立開銷」（independent expenditures）卻無上限，包括不能捐款的股份公司（corporation）與勞工團體都能透過獨立開銷的名義捐款給PAC。

政治行動委員會給單一候選人或其選舉委員會的捐款，每次選舉都不能超過5000元。但PAC與資金雄厚的「超級政治行政委員會」（Super PAC），最大作用並不在直接捐助候選人，而是可以無上限地敲邊鼓，例如鋪天蓋地的宣傳與反宣傳。

共和黨總統提名人川普為例，支持他的超級行動委員會「Trump 47 Committee」與「America PAC」就申報了來自虛擬貨幣圈的大額捐款，其例之一是虛幣交易所Gemini創辦人Winklevoss兄弟，向Trump 47 Committee捐贈價值等同202萬美元的比特幣，向America PAC各捐了25萬美元。

加州管制政治獻金的依據是「政治改革法」（Political Reform Act），透過「公平政治行為委員會」（Fair Political Practices Commission）執行。

州級民選官員的捐款上限在2021年後沒有出現重大變化，但對縣市民選官員卻在2023年出現新的限制，2024年開始個人與法人都不能捐超過250元給單一候選人。

如果沒有再修法，2026年的州長候選人，個人與政治行動委員會的每次選舉捐款上限都是3萬6400元，副州長等職位個人降為9100元、PAC降為1萬8200。參眾議員的個人上限5500元，PAC為1萬900元。

不過正如聯邦部分所說明的，政治行動委員會或超級PAC的重要並不在直接捐款，而是旁敲側擊，在議員選舉的影響可能不大，但州長爭奪戰就會出現差異了。同理，個人或法人對政委會或超級PAC的獨立開銷式捐贈一樣沒有上限。

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