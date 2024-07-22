加州禁候選人「拿錢辦事」 聯邦法院卻開後門

錢與權之間的勾連總給人不好的聯想。（本報檔案照）

錢與權之間的勾連總給人不好的聯想。鑒於水門案的影響，加州 早在1974年就實施「政治改革法」（Political Reform Act），限制候選人與捐款人之間能夠流通的金額。該法多年來因應不同弊端而持續修改，最近的一次是2023年的Senate Bill 1439，限制個人與企業給單一候選人的捐款不得超過250元。

新法實施後，直到2024年3月才第一次實戰，節制初選期間個體的捐款。11月的大選，政治獻金的流動將更為普遍，新制勢將面臨更大的挑戰。不過，沙加緬度蜂報指出，雖然初選期間，個體的捐款都低於法定門檻，卻也驗證了一個嚴重漏洞，即透過政治行動委員會（PAC）的捐款沒有上限，導致候選人可從政治行動委員會收取大量資金。

政治行動委員會的捐款之所以沒有上限，源自於聯邦大法官 2010年的認定。「Citizens United v. Federal Election Commission」一案中，大法官認定聯邦選舉委員會（FEC）限制政委會捐款額度妨礙言論自由。因此，個人與組織雖然不能捐超過250元，但卻可以透過政治行動委員會大量捐輸，大法官等於為這些可能不當的政治獻金開了方便之門。

今年初選期間，蜂報就發現，沙加緬度市長之爭，候選人可能有爭議。州議員麥卡蒂（Kevin McCarty）初選前就募得27萬5000元，反對他的勢力卻募集了60萬元，來自速食業與加州公寓協會（California Apartment Association）的捐款，專門用在對於麥卡蒂的宣傳。

初選得票略高的候選人卡佛（Flojaune Cofer）雖然明言拒絕企業捐款，但反麥卡蒂資金流向不明，因此蜂報指出，如果資金以「獨立開銷」（independent expenditures）為名，轉由政治行動委員會提供，就不會受限，還等於抵銷了加州反制「拿錢辦事」（pay-to-play，或譯利益輸送）的SB 1439修正案。

另外，蜂報還指出另一個漏洞。加州政改法雖然限制收受款項超過上限者，不得再參與審理捐款方的申請或關係法案。透過政治行動委員會的個人開銷，雖說不能指定用途，但有心人自然能夠喬好；政客收了大筆款項，卻還能參與審理，中間可能引發的弊端不言自明。

蜂報舉出的兩個例子，其中之一是關於苗族後裔的市議員Mai Vang。2023年8月，專攻醫學的California Northstate University創辦人Alvin Cheung捐了250元給Mai Vang，因為同額競選，因此Mai Vang幾乎等於已經當選。然而該校今年稍晚將由議會審查，是否允許該校在納托馬斯（Natomas）新建醫院，並依此獲得稅務減免。因為捐款沒有超過上限，因此連任的Mai Vang自然可以參與審查。

Mai Vang告訴蜂報，表決與捐款不能畫上等號，Alvin Cheung則說他是為了支持議員的願景而捐款。

蜂報的例證之二是，「沙加緬度都會區商會政治行動委員會」（Sacramento Metropolitan Chamber Political Action Committee）在2024年1月大額捐款給市議員候選人Phil Pluckebaum，而他過去八年都在沙加緬度都市規劃委員會任職。

然而Metro-PAC的捐款申報書顯示，其中的2萬5000元來自開發商Bardis and Miry Development，5000元來自醫療保險 商Centene/Health Net。因為兩方都沒有直接捐款給普拉克邦，因此在兩方未來申請市府補助或優惠時，選上的Phil Pluckebaum都能參與投票。

蜂報指出，兩家公司都有申請案需要議會同意的紀錄，其中財星500大的Centene在2017年獲得市府1350萬元的補助以興建納托馬斯園區，Bardis & Miry則在2024年6月間獲得議會同意在Campus Commons興建有爭議的共有公寓。

當蜂報詢問時，Centene發言人Darrel Ng拒絕，Phil Pluckebaum則沒有回覆。