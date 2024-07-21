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換拜不夠？共和黨加碼逼宮拜登現在就辭職 范斯喊話帶風向

溫州名醫李晟遭砍 同名女星「被死亡」罵網友：腦幹缺失

2024大選政局 專家大揭祕

記者沈瑋╱洛杉磯縣報導
Jonathan Diaz在會上發言（截自線上會議）
Jonathan Diaz在會上發言（截自線上會議）

躲過暗殺的前總統川普18日在共和黨全代會上接受提名，成為2024年總統候選人。在民主黨方面，拜登總統是否競選連任，黨內爭議不下。不少學者拿現今政局與1968年對比，當時哥大學生舉行反越戰抗議遭警察暴力清場，參選總統的甘迺迪遇刺身亡。少數族裔媒體服務（Ethnic Media Services）19日舉行線上座談會，討論今年總統大選不同以往之處。

在選舉人團（Electoral College）制度下，可能會出現贏得最多選票的候選人並非最終入主白宮者。競選法律中心（Campaign Legal Center）投票倡導與合作部主任Jonathan Diaz表示，雖然這在歷史上比較少見，但的確會讓一些人產生疑問，這樣的選舉制度是否公平和民主？

南加州大學公共政策學院退休教授Sherry Bebitch Jeffe表示，這是美國成立之初人口大州和小州之間達成的妥協，因為如果是按全民投票計數，那麼每次選舉都將由大州主導。喬治梅森大學（George Mason University）政策與政府學院名譽教授Bill Schneider補充，這種妥協是當時的蓄奴州為保護自己的利益而爭取來的平等代表權。許多小州現在是共和黨州，因此共和黨致力於保留這種制度。即便很多人想改變它，但涉及修憲，不太可能發生。

Schneider指出，共和黨自1949年投票加入北約以來一直秉持國際主義，但川普帶領的共和黨已改變路線，不再是一個保守政黨，而是民粹主義（populist）政黨（與菁英主義相對）。他認為，民主黨的代表幾乎都支持拜登，如果拜登退出競選，他們將提名賀錦麗。至於一些民主黨人呼籲援引憲法第25條修正案（允許體弱或喪失行為能力的總統永久或暫時下台）讓拜登辭職，他認為是無稽之談。

Diaz表示，各種極端言論和立場，以及針對選民的恐嚇和騷擾令人擔憂，尤其是在有色人群社區。有些人可能由於害怕在投票站排隊而待在家裡，這種令人心寒的影響難以衡量。選舉官員、執法機構和無黨派選舉保護組織都在準備應對措施。另外，川普的盟友也做了大量工作，讓公眾對選舉的合法性產生疑慮。

此外，Diaz也提醒，針對2021年1月6日國會山騷亂事件，2022年通過了「選舉人團計票改革法案」（Electoral Count Reform Act，ECRA），更新計票程序，明確副總統的角色僅為行政性質、無權拒絕某個州的選舉人票，並提高了對計票提出異議的門檻。在以前，只須參眾兩院各一名議員即可提出異議，現在則須參眾兩院各五分之一成員。

最後，Schneider提醒，各類民調多少會有錯誤，最好的方式是觀察平均值。ABC新聞旗下的民調整合網站「538」（https://projects.fivethirtyeight.com/polls/）顯示，目前在所有搖擺州，川普都處於領先地位。

Bill Schneider在會上發言（截自線上會議）
Bill Schneider在會上發言（截自線上會議）
Bill Schneider在會上發言（截自線上會議）
Bill Schneider在會上發言（截自線上會議）
Sherry Bebitch Jeffe（截自線上會議）
Sherry Bebitch Jeffe（截自線上會議）
Sherry Bebitch Jeffe（截自線上會議）
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