大專校友會攜世報 9/22辦峰會

南加州中國大專院校聯合校友會負責人拜會洛杉磯世界日報社長磋商大選講座，曾煥昇（左起、李建德、于趾琴、吳典龍、劉煥君和侯微月。（記者張宏／攝影）

南加州中國大專院校聯合校友會負責人18日拜會洛杉磯世界日報社長于趾琴，雙方訂9月22日下午在世界日報大樓舉辦美國大選年宣導講座。這是大專校友會首次以峰會形式舉辦選舉講座，不涉及政治立場，而是鼓勵華人 捍衛權益，踴躍投票 。

大專院校聯合校友會會長吳典龍表示，今年是大選年，有不少華人因忙於工作和家務，選舉投票意願不高。因此，特別舉辦大選宣導會，動員華人積極投票，選出為華人發聲的民選官員。

今年峰會是校友會首次舉辦，邀請的演講嘉賓陣容強大、背景多元，包括橙縣選務局局長Bob Page和前南巴沙迪那市長徐惠誠（Paul Zee），還有洛杉磯縣選務局華語專員和橙縣選務局華語專員等，以及邀請到德州大學政治學博士翁履中教授。

洛杉磯世界日報社長于趾琴表示，部分華人覺得自己是少數族裔人數少，不投票也不會影響全局；但是，每個公投案的通過或否決、每個候選人的當選或落敗，都是由一張張選票累計而成的。華人社區民眾要了解自己選票的重要。大專校友會舉辦這樣的活動很有意義，不僅展示出華人社區的團結，也讓民眾了解和維護自身權益，同時提醒防止選票詐騙。

大專校友會權益委員會召集人和「大選年講座」 召集人曾煥昇表示，五個主講嘉賓來自洛縣和橙縣的選務單位和學術界等，既有政府官員也有政治學者，每個人都有不同演講方向，幫助選民全面了解選舉投票事宜，推動華人投票，不能放棄自己權利。

根據aapidata網站數據顯示，2016年大選亞裔 投票率是49%，其中印度裔占62%，日裔占62%， 華裔只占42%。2020年大選，亞裔投票占60%，其中依然是印度裔占比最高是71%，其次是日裔66%，韓裔是60%，華裔是55%。兩次大選亞裔投票率都低於白人和非裔，亞裔中的華裔投票率一直偏低。對比印度裔和日本裔，華人需要奮起直追。

校友會理事長李建德、校友會財務稽核侯微月、大專院校聯合校友會公關秘書劉煥君等出席。劉煥君表示，9月22日下午舉辦的現場講座，同時還有線上Zoom直播，華人不投票就會被忽視，鼓勵大家踴躍參與。