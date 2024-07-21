City Terrace農貿市場 挺年輕人創業

縣政委員蘇麗絲為農貿市場撥款12.5萬美元，以支持其長期發展。（記者沈瑋/攝影）

東洛杉磯 非建制地區City Terrace的首屆農貿市場（323 Farmers’ Market）18日下午在4018 City Terrace Dr.盛大開幕，有十數家當地攤販提供豐富、新鮮的農產品，還有烘焙食品和手工珠寶等其他產品，華人食攤Bao Bao Express亦提供蒸餃等特色美食。

洛杉磯縣第一區縣政委員蘇麗絲 （Hilda L. Solis）介紹，City Terrace已有百多年歷史，是一個以多樣化著稱的社區，毗鄰洛州大（Cal State LA）和東洛杉磯學院（East Los Angeles College）。之前由於疫情影響，許多小企業主備受打擊。現在，透過非營利組織In the Making的共同努力，洛縣政府將此處公共停車場開闢為農貿市場，為當地年長居民、帶小孩的家庭以及學生提供購物和社交的機會，並鼓勵年輕人創業和支持微小企業的發展。

在開幕儀式上，Ketzalitli舞蹈團成員身著傳統服飾，為民眾帶來了墨西哥阿茲特克（Aztecas）舞蹈，引起陣陣歡呼。蘇麗絲為農貿市場的發起者In the Making撥款12.5萬元，用於支持其長期發展。今後，農貿市場將於每周四下午5時至8時固定舉行，成為社區內一個重要的聚會之地。