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蒙市8/3免費放電影 邀演員交流

洛杉磯訊
蒙市將在8月3日舉辦免費電影放映活動。（蒙市官網）
蒙市將在8月3日舉辦免費電影放映活動。（蒙市官網）

蒙特利公園市立圖書館(Monterey Park Bruggemeyer Library)， 將於8月3日（周六）下午1時舉行電影特別放映活動。當天將放映經典電影「雷克軍曹」（Sergeant Rutledge），該片由奧斯卡歷史上獲得最多次最佳導演獎的電影導演約翰·福特（John Ford）執導。影片放映後，電影歷史學家Foster Hirsch將與影片主演Constance Towers及另一主演Jeffrey Hunter的兒子Christopher Hunter進行討論。

「雷克軍曹」上映於1960年，因其直言不諱地探討種族主義問題獲得讚譽，是第一部由非裔演員擔任主角的大公司製作西部片。劇情發展設定在19世紀晚期的一個美國陸軍堡壘，講述了非裔中士Braxton Rutledge被指控謀殺和強姦而接受軍事審判的故事。

Constance Towers是一位著名女演員，她的電影作品包括與美國女星「小辣椒」葛妮絲派楚（Gwyneth Paltrow）合演的「完美謀殺」（A Perfect Murder）、以及「震驚走廊」（Shock Corridor）和最新的「說書人」（The Storyteller）。她還參加過許多電視節目，包括「Frazier」、「Deep Space 9」、「LA Law」和「Murder, She Wrote」，肥皂劇迷們可能會認出她在ABC的「綜合醫院」（General Hospital）中飾演的長期反派角色Helena Cassadine。

Foster Hirsch是布魯克林學院的電影教授，撰寫了16本關於電影和戲劇的書籍。此次放映活動由蒙特利公園歷史學會合辦，免費向公眾開放。活動特別獻給多年來支持經典電影放映的Larry Sullivan和Johnny Thompson。

蒙特利公園市 非裔 種族主義

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