巴黎奧運將至 洛市大軍前往取經

洛杉磯市長貝斯（左）將參加巴黎奧運會。圖右為巴黎市長伊達戈。（KTLA 5）

洛杉磯 時報報導，2024年巴黎奧運 （Paris Olympics）26日開幕，即將主辦2028年夏季奧運的洛杉磯，包括市長貝斯（Karen Bass）在內的多位民選官員、相關單位代表將前往這座光之城吸取經驗。

貝斯日前表示，她是官方代表團成員，與第一夫人吉兒（Jill Biden）一起出席奧運。市長發言人馬爾斯（Gabby Maarse）表示，貝斯將於7月25日至27日前往巴黎參加開幕典禮，8月7日至12日再赴當地參加閉幕式。她將在閉幕典禮上與巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）和國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）代表官方，並將奧林匹克會旗帶回洛杉磯。

據悉貝斯首次巴黎行，由馬爾斯、副市長賽德爾（Zach Seidl）和國際事務副市長布羅馬希姆（Eric Bromaghim）等人陪同。她還將與市議員帕迪拉（Imelda Padilla）參加8月28日至9月8日在巴黎舉行的殘奧會。

洛市議會主席克里科里安（Paul Krekorian）會於本月24日至8月12日，在法國全程參加奧運會。洛杉磯市議員，奧運臨時委員會主席朴翠西 （Traci Park，音譯）計畫8月8日至12日參加閉幕式，且希望與巴黎官員就他們籌辦時碰到的意外狀況與之後調整交換意見，「包括應用程式App運營狀況，人群控制和安全措施處理，與公共交通運行系統等」。她打算用其辦公室持有的基金支付這次巴黎行。

洛市府官員正與組織和支付2028年奧運會費用的私人委員會密切合作。根據這幾年達成的協議，若委員會虧損，該市將承擔首筆2億5000萬元費用。

即將於今年底離任的克里科里安對洛杉磯奧運在經濟上取得成功表示信心，但對奧運期間所需的城市服務有「揮之不去的擔憂」，包括如何將看比賽的觀眾，成功從A點轉移至B點。他計畫在巴黎期間參與志工計畫、票務問題、公車營運和其他技術問題培訓，「這是全球最大的活動之一，你必須親身接觸、感受。」他將從辦公室差旅費支付此次巴黎行費用。

洛市公共安全委員會主席羅德里格斯（Monica Rodriguez）也計畫在奧運會舉行初期至巴黎訪問。洛杉磯市警局臨時局長Domonic Choi則預計與市警局33人代表團至巴黎出席部分活動。

大都會 交通局（Metro）將派出自己的代表團，包括執行長威金斯（Stephanie Wiggins），交通局董事會成員，洛杉磯縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）和霍瓦特（Lindsey Horvath）也將出席。