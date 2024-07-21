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加州上半年增10.7萬職缺

編譯組／綜合報導
加州州長紐森在臉書宣布，加州6月創造了22,500個工作機會，是加州連續第50個月就業增長。（取自州長臉書）
加州州長紐森在臉書宣布，加州6月創造了22,500個工作機會，是加州連續第50個月就業增長。（取自州長臉書）

加州州長紐森19日宣布，2024年6月，加州創造了22,500個工作機會，是加州連續第50個月就業增長。累計上半年，共新增107,100萬個工作機會，比去年同期增加一倍多。

根據這項數據，紐森說：「加州繼續領先全國經濟，並在全州創造良好的工作機會。」紐森在特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）因不滿紐森實施新性別認同法而揚言將把X平台及相關企業總部從加州移往德州之際，發表代表加州經濟表現強勁的數據，顯得有些針鋒相對。

州長辦公室的資訊指出，在今年6月，加州創造了22,500個工作機會，使自2020年4月以來創造的總工作數達到3,122,500個，6月加州的失業率保持在5.2%，11個行業部門中有七個增加了工作機會。

紐森並加碼提出多項數據，證明「加州第一」。包括擁有最多的「財富500強（Fortune 500） 」公司，超過主要的競爭對手德州、佛羅里達州和所有其他州；旅遊支出達到了創紀錄的1,504億美元。此外，領導下一代產業發展的人工智慧（AI）公司中，50家領先全球的企業中有35家設於加州；加州也是擁有高影響力研究和教育機構，以及四分之一的技術專利和會議論文發表的所在地。此外，加州還擁有全國最公平的稅收系統之一、是全國新創企業、風險資本融資、製造業、高科技和農業的第一名。

加州 紐森 德州

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