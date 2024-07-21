Big Lot考慮破產 關閉40家店

Big Lots計畫關閉多家門市。（wpri.com）

沙漠太陽報報導，折扣零售商Big Lots將在今年關閉35至40家門市，且考慮聲請破產 。該公司指出，「高通 貨膨脹」和「消費者支出減少」是關閉門市的原因。這是繼Red Lobster、Rite Aid和Bed Bath & Beyond外，最新一個在加州 擁有大量門市並擬聲請破產的連鎖店。

根據Big Lots財務揭露報告，2024年美國持續面臨宏觀經濟挑戰，包括高通膨等，對顧客購買力產生不利影響。這家店在加州有109家門市，僅次於德州（116家）。根據其網站，Big Lots在加州各地都有門市，弗萊斯諾（Fesno）便有三家，是加州單一城市中最多。該公司並未立即回應破產相關評論。

部分連鎖折扣店也面臨破產。今年4月，99 Cents Only Stores宣布關閉所有371家門市。自1982年首次在洛杉磯開店以來，該折扣連鎖店擴展至西部各地，包括加州、德州、亞利桑納和內華達等州。今年6月，Dollar Tree Inc.公司宣布收購99 Cents Only Stores於美國西部的租賃權與北美智慧財產權。

Big Lots是近期關店破產潮中最新案例。根據華爾街公司S&P Global報告，6月破產數量是自2020年初新冠肺炎疫情流行以來最高。今年破產總數達346起，「高於過去13年中任何可比數字。」報告稱，高利率、供應鏈問題和消費者支出減少，持續對掙扎中的公司造成壓力。

自2022年3月到2023年7月，聯準會將利率從接近零提高至5.25%到5%之間，為23年來最高，以抑制疫情引發的高通膨。近期報告強調，5月通膨顯著緩解，聯準會密切關注的一項關鍵指標顯示通膨率為2.6%，高於其設定2%，但已是2021年3月以來新低，低於2022年中期的5.6%峰值。然聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）對降息持審慎態度，因去年通膨大幅放緩後，今年第1季通膨意外又上升。