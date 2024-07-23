治癒加州╱無證移民可申請醫保和資源

AJSOCAL每月在洛杉磯和橙縣舉辦免費法律諮詢會。（AJSOCAL提供）

據移民 研究所（Migration policy Institute，簡稱MPI）的數據，加州約有274萬無證移民，約占州內總人口的4%；全美中國籍無證移民約為39萬名，其中超過11萬人居住在加州，這些數字不包括疫情後激增的中國籍邊境穿越者。由於缺乏合法的身分文件，這一群體往往很難獲得公共資源的支持；不過，在福利體系相對全面的加州，仍有一些社會資源可用。

對於加州的無證移民來說，其中最主要的一項是加州醫保（Medi-Cal，俗稱白卡）。自2024年1月1日起，加州政府擴展了對26至49歲低收入居民的公共醫療保險 的覆蓋範圍和申請條件，無論申請者移民身分如何。這一政策意味著加州的無證移民也有權享受醫療保險，這不僅保障了他們的身體健康，也在經濟上為他們提供了更多靈活性。非營利組織華埠服務中心（Chinatown Service Center，簡稱CSC）在其位於洛杉磯和蒙特利公園市的服務中心，為無證移民申請Medi-Cal提供免費協助。

此外，南加州亞美公義促進中心（Asian Americans Advancing Justice Southern California，簡稱AJSOCAL），致力於為洛杉磯縣和橙縣地區的無證移民提供中文法律援助，涵蓋移民、住房和歧視等問題。在北加州，華人權益促進會（Chinese for Affirmative Action，簡稱華促會）不定期在舉辦社區活動，為舊金山地區的無證個人提供法律援助和住房轉介服務。

加州社區大學的學生、教職員工可透過findyourally.com獲得移民法律相關的免費諮詢服務；加州116所社區大學約有3萬5000名無證學生，是全美迄今無證學生人數最多的系統。此外，加州州立大學和加州大學 系統，也為無證學生提供相關資源支持，詳情可訪問其官方網站。