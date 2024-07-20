加州6月房屋銷量減 房價中位數回落

加州房地產經紀協會6月房市報告出爐，報告顯示加州6月銷量下降，房價中位數也回落，但仍保持90萬美元以上的高位。（Pexels）

根據加州 房地產經紀協會（California Association of Realtors，C.A.R.）17日發布的報告，加州6月房屋銷量疲軟，房價 中位數回落。

報告顯示，6月全州房屋銷量較5月修正後的27萬2410套下降0.8%，較上年同期下降2.7%，去年同期修正後的年化銷售為27萬7690套。銷量已連續21個月低於30萬套的門檻，今年上半年的累計銷售量較去年同期下降了0.5%。

在過去兩個月連續創新高後，全州房價中位數在6月回落，中位數價格從5月的90萬8040元下滑0.8%至 90萬720元，連續第三個月保持90萬元以上。加州6月房價中位數比2023年6月記錄的83萬7850元高出 7.5%。

高價房產銷售強勁，是維持中位數的主因，尤其是百萬元以上房屋銷售的增速，明顯超過更實惠房屋。6月，百萬元及以上的細分市場銷量比去年同期增長2%，而50萬美元以下的細分市場則較去年同期下降21%。目前，售價100萬美元以上的房屋銷售占總銷售量的36.3%，幾乎是過去五年來的最大份額。

C.A.R.首席經濟學家Jordan Levine指出，由於第2季度末利率 波動，6月房屋銷售有所回落。由於通貨膨脹緩和趨勢持續，自7月初以來，30年期固定抵押貸款平均利率開始下降，並達到近五個月來最低水平。雖然聯儲會需要更多的經濟數據才可能啟動降息，但合格買家的房屋負擔能力在未來幾個月應會改善。

從各區域銷售量來看，所有主要地區的房屋銷售量均較去年同期減少。其中，遠北地區（-16.3%）和南加州（-11.5%）銷量同比降幅達兩位數；中央海岸（Central Coast）（-9.7%）緊隨其後；中央山谷（-5.5%）和舊金山灣區（-1.1%）則記錄了較為溫和的調整，因為高利率繼續給購房者帶來負擔能力的挑戰。

在加州58個縣中，有41個縣的銷售量同比有所下降，其中15個縣同比下降超過20%，格蘭縣（Glenn）的-57.9%跌幅最大，其次是三一縣（Trinity）的-38.5%和拉森縣（Lassen）的-36.4%。有11個縣的銷售量同比成長，以蒙多西諾縣（Mendocino）的11.6%增幅最大，其次是史丹尼斯勞縣（ Stanislaus）增6.2%和麥賽德縣（Merced）增5.5%。

所有主要地區的中位價格均比去年同期上升，中央海岸最大，達8.9%；遠北地區（7.6%）和南加州（7.4%）分列第二和第三位，其次是舊金山灣區（5.8%）和中央山谷（4.8%）。

C.A.R.指出，今年下半年房價可能會繼續較去年同期上漲，但依照傳統的季節性模式，增長速度可能會放緩。C.A.R.總裁Melanie Barker在聲明中指出：「由於利率自2月以來降至最低水平，且過去幾個月房屋供應進一步增加，房地產市場正在為下半年再度發力做準備。如果利率在未來幾周內穩步下降，買家決定利用借貸成本降低的機會，我們可能會在第3季度初看到市場勢頭的回升。」