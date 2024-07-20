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財務陷入困境人數 加州居26、紅州比藍州多

記者張宏╱洛杉磯報導
紅州比藍州陷入財務困難的相對更多。（WalletHub提供）
紅州比藍州陷入財務困難的相對更多。（WalletHub提供）

全美這個州經濟最困難！過去幾年美國財政經歷一陣旋風，通貨膨脹、失業率波動、公共衛生危機和自然災害使全國人民難以支付帳單，許多人最終陷入財務困境。根據個人理財公司WalletHub日前發布的排名，2024年陷入財務危機人數最多的州是密西根州加州位於第26位；此外，紅州陷入財務困難的人數比藍州相對更多。

為揭示全美民眾經歷的財務困境，並顯示這些困難在那個州最為明顯，WalletHub對全美50個州的九個關鍵指標進行比較。包括平均信用評分、從2023年3月至今年3月期間破產申請數量的變化，及帳戶陷入困境的人數比率等因素。WalletHub將財務困境定義為「信用帳戶處於延期還款」，意味著帳戶持有人因財務困難而暫時不付款。

陷入財務危機人數最多的前三州分別是密西根州、德州和內華達州；紅州比藍州陷入財務困難的相對更多。加州總排名第26位，截至今年3月加州居民平均信用評分排名全美第24名 ，在今年第1季帳戶陷入困境的人數比率變化排名中排名第16名。 但值得注意的是，在今年第1季與去年第1季度破產申請數量變化的排名中加州排名第四，對貸款搜尋興趣指數則排名第47名。總體來說，加州經濟狀況還算不錯，但也存在潛在危機。

WalletHub分析師Cassandra Happe表示，衡量陷入財務困境的居民比率是掌握一個地區脈動，並了解人們是否普遍繁榮還是入不敷出的好方法。將延遲付款的人與申請破產和信用評分變化等其他指標結合起來時，便可很好描繪一個州的整體經濟趨勢。密西根州居民顯然是全國經濟最困難的人。在2024年第1季度，密西根州的人均陷入財務困境的帳戶最多，這意味著帳戶持有人因財務困難而被暫時允許不付款戶，且密西根州的不良帳戶比率增幅排名第二，超過70%。

加州 密西根州 破產

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