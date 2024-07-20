聖地牙哥興建遊民住屋停滯 州府千萬撥款多轉聖荷西

聖荷西2022年花了1億元，但遊民反增11%。圖為聖荷西的迷你屋。（本報系檔案照片）

政治媒體Politico取得的文件顯示，州長紐森 下令收回撥給聖地牙哥 縣1000萬元，因為該縣興建150間遊民 迷你屋的進度停滯。多數款項將再由州府撥給聖荷西市。

紐森的發言人Izzy Gardon在聲明中回應，對於住屋與遊民危機的需求，聖地牙哥縣毫無進展，州長既然已經說了要負責解決遊民問題，就不會坐視地方官僚的拖延與反彈，妨害加州將街頭遊民移進住屋的空前行動。

聖地牙哥縣委會主席瓦加斯（Nora Vargas）回應，第一次的興建計畫因為社區的反應與憂慮而撤回，而「我們很高興能與社區合力尋找解決方案，並在縣內另覓其他地點」。她說，她很樂意與州長合作，「找出務實且公平的遊民安置方案」，但也會持續確保鄰里的意見能在過程中得到尊重。

聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）則樂見州長撥發新的款項，因為危機不等人，所以讓聖荷西趕快為最脆弱的市民提供安全的暫居地吧。

Politico報導，這已經不是紐森第一次指責地方縣市怠慢以對臨時住房了，因為遊民問題與住房貴到住不起已經長期困擾紐森，只是這次是動用預算權限，而不像以往是對地方政府提告或是州府直接介入。紐森曾經一度凍結舊金山數億的遊民經費，並對市府的興建許可發放過程展開檢討。

但Politico也指出，紐森的各項措施也受到檢視與批評，州級的審計局年初的報告就指出，州府並未確實追蹤數以億計的經費，且州長2023年宣布的迷你屋方案其實進展有限。