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共和黨全代會 加州華人代表發聲挺川

記者丁曙／洛杉磯-密爾瓦基電話採訪
共和黨全代會加州亞裔代表大合影，（前排右起）梁建文、趙譚美生。（梁建文提供）
共和黨全代會加州亞裔代表大合影，（前排右起）梁建文、趙譚美生。（梁建文提供）

本周一15日開幕的共和黨全代會漸入佳境，出席大會的加州華人代表18日指出，當晚大會進入高潮，前總統川普（Donald Trump）將發表提名演說，團結全黨和全國，讓美國再次偉大。

共和黨全代會洛杉磯華人代表梁建文（Kim Wang）指出，大家都很期待昨晚的節目，川普接受大會提名，成為2024年共和黨總統候選人。川普於晚9時至10時30分發表演說。他的夫人和子女都在現場一起聽他演講，展現全黨大團結的氣象。

其實，大會開幕以來，川普近幾天一直來到會場，參加不同的活動。前一個晚間范斯（JD Vance）接受副總統候選人提名演講，好戲連台。此外， 17日加州共和黨代表們有一個午餐會，各族裔黨代表合計有300多人，其中亞裔代表與大家一起支持川普成為總統提名人。

已經是87歲高齡的前蒙市市長趙譚美生（Betty Tom Chu）說，非常高興看到大家團結一致，正是川普和全代會將大家團結起來，其意義超越了美國，為世界和平帶來了希望。

她說，大會開幕以來，每一晚都超出了自己的期望，尤其昨晚，代表們將會看到川普總統對美國和世界政治舞台上發生的事情做出反應。「我認為他是一個謙卑的人，知道他肩負著將這個國家與世界團結起來的使命。」

趙譚美生強調，亞裔仍然在全國共和黨政治活動中發揮作用。「大會期間，我已經兩次上了Fox新聞，接受了公共廣播電台及NBC的採訪，還有其他新聞媒體，提高亞裔能見度，傳播亞裔的聲音。今年可能是我最後一次出席共和黨全代會。但我認為上帝賦予我一項不尋常的使命，希望我今年幫助川普選舉獲勝。所以，我將努力團結並讓更多的亞裔特別是華人，為世界和平發聲。」

舊金山灣區聯合市副市長王耀明（Jeff Wang）也出席了大會，他來自中國上海，告訴南加州的華人代表們，他是 1984年出來的，來到美國的第一站就是威斯康辛州（Wisconsin），今年正好 40 年，又來這裡出席共和黨全代會，意義不尋常。

參加本屆共和黨大會的南加州亞裔代表，還有聯邦眾議員朴銀珠（Michelle Steel）、加州眾議會49區候選人劉龍珠、聖蓋博市議員陳履正（Eric Chan）等。

共和黨全代會加州華裔代表合影，（左起）趙譚美生、王耀明、劉龍珠、梁建文。（梁建文...
共和黨全代會加州華裔代表合影，（左起）趙譚美生、王耀明、劉龍珠、梁建文。（梁建文提供）

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