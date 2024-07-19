張曼君出席共和黨全代會 籲亞裔參政、投票爭權益

洛杉磯代表張曼君為共和黨全代會喝采。（受訪人提供）

前聯邦教育部副助理部長張曼君（Marina Tse）18日出席共和黨 全代會表示，作為華人出席黨代會旨在提升亞裔 的能見度和代表性，向主流社會發出亞裔的聲音，只有透過參政和投票，才能維護和爭取亞裔的利益。

張曼君指出，美國有一半選民是共和黨人，加州 是美國人口最多的一州，選民和選舉人票最多，影響力最大。但是，共和黨在加州卻是少數，原因包括很多亞裔民眾不大了解共和黨的政策，以為共和黨傾向幫助富人謀取利益。其實，共和黨的政策惠及國家及全民的利益。例如，共和黨的核心政策提倡小政府、低稅收，地方自治，美國利益第一，國內事務優先，而不是充當世界警察，去給全世界窮人發救濟金。

張曼君強調，政府大，開銷大，稅收大。政府小就不要花那麼多錢了，提倡人民自主自治自己管自己，這就是美國的開國精神。如果政府什麼都管，那就是社會主義，而且，越管事情越多，效率越低。這也是共和黨和民主黨施政理念的重要區別，例如，民主黨執政的洛杉磯縣政府，現在醞釀要將5席縣政委員擴大到9席。

她指出，但是，動員更多亞裔參政很重要，如果不參與就不會被認同，只有參政才可能享有權力。出席共和黨全代會選舉總統提名人，正是展現亞裔力量的機會。而且，黨代會喊出的口號和提出的政策，與時俱進，利在未來需要讓更多的亞裔民眾了解。

當天是共和黨全國代表大會的第四天也是最後一天，川普將正式接受共和黨總統提名。大會以後，有不少團體邀請張曼君演講，分享共和黨的理念和新政策。此外，出席黨代會的代表們，自己也可以舉行小型派對，宣傳和傳達大會的精神。