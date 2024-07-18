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州長簽署性向法 奇諾谷學區告紐森

編譯胡立宗／綜合報導
奇諾谷聯合學區的家長在2023年6月曾經抗議過Don Antonio Lugo High School的逕行通報做法。（美聯社）
奇諾谷聯合學區的家長在2023年6月曾經抗議過Don Antonio Lugo High School的逕行通報做法。（美聯社）

加州州長7月15日簽署新法並訂明年實施，禁止學校在未獲學生同意前，通報家長其子女的性向轉變。聖伯納汀諾縣奇諾谷聯合學區（Chino Valley USD）與部分家長16日提告，指責新法違憲。因為奇諾谷聯合學區強制要求校方通報學生性向轉變，加州政府已在2023年提告學區。

委任律師Emily Rae表示，家長在憲法保障下有權得知未成年子女在學校的行為，學區無權不做通報。代表州長紐森發言的Izzy Gardon則說，提告動機非常無理，加州法規保障家長的權力，不允許未成年人未經同意變更稱呼或性別，同時家長依然有權得知學生的學業表現。

校方是否逕自通知家長已然變成全美的法律大戰。美聯社指出，阿拉巴馬、阿肯色、印第安納、田納西、北卡與南卡六州強制校方通報；維吉尼亞要求校方通報，但未法制化；亞利桑納與愛達荷要求學校提供特定資訊給家長，但未指定包括性別或性向轉變。

加州部分，因為不少學區先前已經強制要求學校通報性向改變，因此主政的民主黨人推動立法，因此才會有Assembly Bill 1955號修正案的出現，此法也是全美第一個保護學生性向者。此案除了要求校方應先獲得當事人同意，還要求教育廳增加資源，協助七年級到高中的LGBTQ+學生與家庭。

另外，除了加州檢察長邦塔（Rob Bonta）狀告奇諾谷學區，新澤西檢長普拉金（Matt Platkin）2023年也把特定學區告上法庭，因為他們的限制政策已經違反了反歧視法。

綜合上述情況，LGBTQ+倡議團體支持保障學生隱私的作法與訟案，以及加州的新法。但「加州家庭委員會」（California Family Council）等保守派團體則反對，其主席Jonathan Keller強調，父母可以引導與保護小孩，這是憲法權力與神聖天職，AB 1955公然破壞親子互信。

加州 學區 LGBTQ

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