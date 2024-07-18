性別新法 媒體：待聯邦法院決定
億萬富豪馬斯克（Elon Musk）16日抨擊加州通過一項關於學生性別認同的法案，稱這項法案是迫使他決定將其企業遷出加州的最後一根稻草，獲得媒體大肆報導。
不過，舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）表示，加州學區學生隱私權政策的合法性很可能最終必須交由聯邦法院來決定。
紀事報指出，加州已有至少七個學區因為性別認同政策，遭加州官員或當地居民提告，其中一主要訴訟是河濱縣第四區上訴法院（4th District Court of Appeal）的案件。該法院一名法官2月時裁定，學區可以要求教師在學生自認是跨性別者時通知家長。
後來，加州教育廳通過法規，禁止在未經學生同意的情況下向家長透露學生的性別認同。但是，這些法規的權力沒有州法那麼大，有些法官甚至不予採用。
加州通過的新法案AB1955明確規定，自2025年1月1日起，學校在通知家長學生要求使用不同姓名或代名詞，或自認是跨性別者之前，必須先徵求學生的同意。
然而，紀事報表示，聯邦法院的情況有所不同。在這個系統下，訴訟是透過權衡對立的憲法權利進行裁決的。去年9月，聖地牙哥聯邦法官班尼特茲（Roger Benitez）裁定，艾斯康迪多聯合學區（Escondido Union School District）遵循加州政策允許學生決定是否通知父母自己的性別認同，侵犯了家長撫養子女的權利。
但是，兩個月前，沙加緬度聯邦法官曼德茲（John Mendez）認為，加州擁有為跨性別學生建立「保護區」的合法權利，保留了布特縣溪口聯合學區（Chico Unified School District）一項類似的政策。
16日，其強制出櫃政策遭聖伯納汀諾縣法官駁回的奇諾谷聯合學區（Chino Valley Unified School District）針對AB1955向聯邦法院提起訴訟。接下來，聯邦第九巡迴上訴法院（9th U.S. Circuit Court of Appeals）將在不受加州新法影響的憲法問題，家長權利和學生獨立及隱私之間，進行權衡。
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