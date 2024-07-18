性別新法 媒體：待聯邦法院決定

加州學區是否應該通知家長關於學生的性別認同，最終可能要交由聯邦法院裁決。（美聯社）

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）16日抨擊加州 通過一項關於學生性別認同 的法案，稱這項法案是迫使他決定將其企業遷出加州的最後一根稻草，獲得媒體大肆報導。

不過，舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）表示，加州學區 學生隱私權政策的合法性很可能最終必須交由聯邦法院來決定。

紀事報指出，加州已有至少七個學區因為性別認同政策，遭加州官員或當地居民提告，其中一主要訴訟是河濱縣第四區上訴法院（4th District Court of Appeal）的案件。該法院一名法官2月時裁定，學區可以要求教師在學生自認是跨性別者時通知家長。

後來，加州教育廳通過法規，禁止在未經學生同意的情況下向家長透露學生的性別認同。但是，這些法規的權力沒有州法那麼大，有些法官甚至不予採用。

加州通過的新法案AB1955明確規定，自2025年1月1日起，學校在通知家長學生要求使用不同姓名或代名詞，或自認是跨性別者之前，必須先徵求學生的同意。

然而，紀事報表示，聯邦法院的情況有所不同。在這個系統下，訴訟是透過權衡對立的憲法權利進行裁決的。去年9月，聖地牙哥聯邦法官班尼特茲（Roger Benitez）裁定，艾斯康迪多聯合學區（Escondido Union School District）遵循加州政策允許學生決定是否通知父母自己的性別認同，侵犯了家長撫養子女的權利。

但是，兩個月前，沙加緬度聯邦法官曼德茲（John Mendez）認為，加州擁有為跨性別學生建立「保護區」的合法權利，保留了布特縣溪口聯合學區（Chico Unified School District）一項類似的政策。

16日，其強制出櫃政策遭聖伯納汀諾縣法官駁回的奇諾谷聯合學區（Chino Valley Unified School District）針對AB1955向聯邦法院提起訴訟。接下來，聯邦第九巡迴上訴法院（9th U.S. Circuit Court of Appeals）將在不受加州新法影響的憲法問題，家長權利和學生獨立及隱私之間，進行權衡。