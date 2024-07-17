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共和黨全代會 加州亞裔代表逾10人

記者楊青／洛杉磯報導
加州亞裔共和黨婦女聯盟創辦人黃趙企晨（右）和前總統川普（左），2023年秋天在共和黨的一次聚會上。（黃趙企晨提供）
加州亞裔共和黨婦女聯盟創辦人黃趙企晨（右）和前總統川普（左），2023年秋天在共和黨的一次聚會上。（黃趙企晨提供）

共和黨全國代表大會15日起盛大登場，全國近2500名共和黨代表匯集威斯康辛州密爾瓦基市（Milwaukee），加州此次派出全國最大陣容代表團參加為其四天的共和黨全代會，其中亞裔黨代表超過10人。

加州亞裔共和黨婦女聯盟創辦人黃趙企晨15日表示，當選各州黨代表參加黨的全國代表大會相當榮耀。加州共有52個國會選區，每個選區只選出三位代表和三位副代表，換言之，加州參加全國共和黨代表大會的總人數為312人，每位代表可帶一名客人參加全代會。

加州共和黨全國代表在今年5月的加州共和黨代表大會中選出。今年加州共和黨共有169票支持川普代表共和黨競選，是全國最多票數的州；其次是德州161票，以及佛州125票。

曾多次參加共和黨全代會的黃趙企晨，今年再次當選加州國會第28區共和黨全國代表，也是28區六名共和黨代表中唯一的亞裔，但她表示因為身體和家庭的原因，今年無法前往全代會，但每天都會通過電視直播關注現場，同時與現場的共和黨表示密切聯繫。

從1988年開始加入共和黨至今39年，黃趙企晨表示，自己從來沒有動搖過對共和黨的信念，不管世事和思潮如何變化，自己始終是堅定的共和黨，比如2016年和2020年的總統選舉面對各種壓力，都不退縮。她認為，無欲則剛，因為不求利益，所以不怕打壓，也正因為長期一貫的堅定，她成為加州位數極少的共和黨亞裔代表之一。

她表示，要能成為全州的黨代表，需要長期對黨堅定的支持，包括願意出錢出力出時間為黨團服務，為同黨候選人做義工、捐錢、拉票等等，竭盡全力。此次雖然不到威斯康辛共和黨全代會現場，但她相信今年的總統大選將是一場鼓舞人心的選舉，她對川普和15日剛剛獲得提名的共和黨副總統候選人范斯（J.D. Vance）充滿信心。

共和黨 加州 亞裔

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