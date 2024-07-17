建樁速度遠低買車 州府挨批不切實際

根據加州設定的目標，加州充電樁數量到2030年底需要增至100萬個，專家認為不切實際。（美聯社）

鑑於7年內道路上行駛的電動車 數量預估將增加到700萬輛，加州 必須以前所未有的速度建設充電站，才能滿足民眾的充電需求。然而，由於充電站擴建規模太大，專家認為，州政府設定的目標並不切實際。

根據加州的預估，到2030年底，加州充電樁總數需要增加到100萬個，幾乎是今年年底可用充電樁總數的十倍。為了實現這一目標，未來7年，加州平均每年必須設立12萬個新充電樁，裝設速度必須是目前的7倍以上。而為了進一步達到2035年擁有210萬個充電樁的目標，速度還必須再加快。

與他人合著了一份電動車政策簡報的史丹福大學教授肯恩（Bruce Cain）說：「要實現目標的可能性很小。坦白說，電動車目標是一個崇高的理想，但不實際。這份報告是一個警鐘，提醒我們，在盲目做出承諾之前，必須更認真解決潛在的制度和政策障礙。」

加州民主黨眾議員蓋博（Jesse Gabriel）說：「如果我們一直呼籲民眾購買電動車，卻沒有提供充電基礎設施，那會很愚蠢。我們目前的進度遠遠落後於我們設定的目標。」

CalMatters指出，加州公共充電站的建設存在著巨大障礙，需要州政府、聯邦和私人投資 數十億元資金、簡化縣市核發執照的流程、升級主要電網，公用事業公司也必須加快進行將充電樁連接到電網的工作。州政府還必須確保私人企業不願意投資的偏遠地區也有充電站可用，以及充電站的可靠性。

太平洋瓦電清潔能源運輸總監卡夫塔（Lydia Krefta）表示，他們的服務範圍內住有40%的加州人口，這裡的電動車購買速度是充電站建設速度的兩倍。

不過，加州能源委員會（Energy Commission）成員莫納漢（Patty Monahan）表示，委員會可能低估了加州現有充電樁的數量。而且，新快速充電樁能發揮的作用可能比最初想像的更大，因此，她相信加州有辦法達成既定目標。此外，隨著電動車續航哩程和充電速度的提高，人們對公共充電站的需求未來可能會有所減少。