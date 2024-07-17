充電樁嚴重不足 車主怨聲連連

愈來愈多電車駕駛，許多人擔憂加州電車充電站不足。（NBC 4電視台畫面）

洛杉磯NBC 4電視台報導，加州 準備在2035年停止銷售新的燃油汽車，然許多電動車 駕駛對充電站不足感到擔憂，特別是在公路旅行高峰期間。不少電動車駕駛表示，要找到一個可靠的充電站並不容易，他們經常協商排隊位置，在外地充電時，也常碰到無法使用的充電樁。

電動車駕駛漢普頓（Emily Hampton）告訴NBC4，由於她在外租房，居住地無法替電車充電，「即使在清晨，我也經常在充電站碰到等待充電的電車隊伍，四個充電樁中，通常會有兩至三個使用中。」儘管每月支付油價 費用大幅下跌，但她希望公共電動車充電站更加可靠。

電車駕駛奧斯汀（Allison Norris Austin）也指出「充電站很糟糕。」另一駕駛關珍妮佛（Jennifer Kwon，譯音）說，「至少在這個電車充電站我們排成一條線，其他地方儼然成為停車場大雜燴，人們有時會為充電打架。」

加州相關單位向NBＣ４表示，加州對電動車充電需求很高，部分原因是目前加州銷售的新車中，有四分之一是零排放車輛。目前公共和共享私人電動車充電樁數量剛好超過10萬5000個。加州能源委員會（California Energy Commission）田野和交通部門（Fields and Transportation Division）官員拉蘇爾（Hannon Rasool）表示，「我們希望建設更多基礎設施」。

根據拉蘇爾參與的一項研究加州電動車充電站基礎設施相關最新報告稱，「透過建模和分析，至2030年我們需大約100萬個電車充電樁，至2035年至少需超過200萬個。」他說，他們目前正採取措施，不僅增加充電站數量，還追蹤現有充電站性能，「我們也正提議相關法規，確保我們資助或公共資助的充電站至少有97%正常運行時間，未來也將強制要求某些充電站（約占現有系統的40%）提供效能報告。」

加州電動車服務供應商之一，Electrify America一名發言人表示，該公司某些充電站已使用五年，「隨著愈來愈多零件老化，替換零件更為困難，破壞行為（切斷銅纜）也愈來愈多。」該發言人說，過去兩年他們更換680多個充電樁，今年目標是增加至800多個，他們也正尋求在更多地方設立更多充電站。

與此同時，加州政府預計將利用已分配的資金，明年之前建立25萬個公共和共享充電樁。