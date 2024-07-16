星巴克在加州 試行重複使用杯

星巴克推出的可重複使用杯 。(影像來源: Starbucks)

星巴克咖啡 (Starbucks Coffee)宣布，將在北加州拍達路瑪(Petaluma)進行三個月的可重複使用杯試驗計畫。從8月5日至10月28日，該市的八家分店全部提供該款杯具。顧客再來時把上次的杯子帶回，公司雇請專人清洗消毒後重新上架。

星巴克曾經鼓勵顧客帶自己的杯子來買咖啡，以減少丟棄性垃圾量，2020年疫情大爆發以後，這項措施完全停止，以避免病毒傳播的可能性。公司重複使用容器部門總監高海倫(Helen Kao，音譯)指出，去年公司內部做過測試，如今跟「下一代聯盟」(NextGen Consortium)合作，進行這項全市試驗。

高海倫指出，這項構想是大量在這個社區使用重複使用杯，讓它變成文化常態。在星巴克的全球名稱、地區的企業互相合作，地方政府和社區團體的倡導下，觀察是否能夠減少丟棄杯的使用，讓地球能夠長久持續。

高海倫強調，這項專案的主旨是「無所不在」(ubiquity)和「方便省事」(convenience)。當顧客入店買咖啡，如果沒有指定要用其他種類的容器，店員就是用可重複使用杯來裝咖啡。顧客再來時把上次的杯子帶回，放進收集箱。公司會雇請專業人員來清洗消毒，然後供其他顧客使用。除了星巴克的八家分店以外，還有22家拍達路瑪市的餐廳與咖啡館也參加試驗，讓顧客使用重用杯。這30家店全都設有收集箱，顧客把可以把重用杯拿到任何一家。

星巴克對環保有相當重大的承諾，最終的目標是讓顧客使用的所有包裝材料都成為可重複使用(reusable)、可回收再用(recyclable)或可製作堆肥(compostable)。除了星巴克以外，大型飲食商品製造商也有一些參與本計畫，包括可口可樂 (Coca-Cola)、百事可樂(PepsiCo)、皮特咖啡(Peet's Coffee)和Yum!品牌旗下的餐館。

英文Yum是「好吃」的意思，Yum!品牌旗下有肯德基炸雞（KFC）、必勝客披薩（Pizza Hut）、塔克鐘（Taco Bell）等。