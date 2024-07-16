新冠疫情續升溫 陽性率達13%

加州新冠肺炎檢測陽性率攀升。（NBC電視台畫面）

聖荷西信使報（Mercury News）報導，加州 範圍內新冠肺炎 （COVID）疫情 持續升溫，截至7月8日，檢測陽性率僅比過去12個月最高點低十分之一，達13%。過去三年中，只有少數幾周的陽性率超過13%。

自從新冠肺炎檢測劑普及以來，2021年12月和2022年1月檢測陽性比率達歷史新高，當時陽性率持續三周超過20%。

在今年3月疫情創下歷史新低後，染疫比例從5月份開始緩慢增長，陽性率在6月開始急劇增加。根據最新可用數據，6月1日加州陽性率為4.1%，高於5月的2%以下。直至目前加州陽性率已比今年冬季疫情高峰時更高，當時陽性率略高於11%，如今僅比2023年9月最高點，超過13.1%的陽性率稍低。

過去幾周死亡人數也略有增加。數據指出，7月初加州有近2%與新冠肺炎相關死亡病例，但仍低於今年1月冬季高峰期的3.5%，也遠低於2021年1月的40%。但死亡人數統計通常會滯後，相關數據更新可能還需幾周時間。

而在今年夏季病例激增前，新冠肺炎死亡人數創新低，自今年3月以來一直保持在1%以下，是疫情開始以來最低點。