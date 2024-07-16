SCAN集團助遊民醫療行動 去年獲利1540萬

SCAN集團三年前創立「醫療行動」（Healthcare in Action）組織，專門派遣醫師到加州街頭照顧無家可歸者。（Healthcare in Action官網）

巴沙迪那星報報導，在加州 、亞利桑那、內華達、德州和新墨西哥等州營運約30萬人聯邦醫療保險 優勢計畫（Medicare Advantage）的SCAN集團（SCAN Group），三年前創立「醫療行動」（Healthcare in Action）組織，專門派遣醫護人員與外展人員到加州街頭照顧無家可歸者。如今該組織發展迅速，在長堤、西好萊塢和聖伯納汀諾縣等17個社區均有業務，且獲利可觀。

SCAN集團執行長，前歐巴馬政府衛生官員賈恩（Sachin Jain）表示，南加州是無家可歸者最多的地方，成長最快的是老年人，「我們必須做點什麼。」

該公司運作模式是分發GPS追蹤無家可歸病患。他們的街頭套件中裝有乾淨，用於吸食冰毒或芬太尼的玻璃管，他們隨身攜帶公司信用卡，以便患者緊急需要食物或水，或搭乘Uber看醫師。

SCAN集團三年前創立「醫療行動」（Healthcare in Action）組織，專門派遣醫師到加州街頭照顧無家可歸者。（Healthcare in Action官網）

這些醫師、護理師和社工在洛杉磯街頭提供醫療和社會服務給無家可歸者，這種新的商業模式策略是「與無家可歸者建立信任，隨時隨地提供藥物照護且盈利。」至今該組織已照顧約6700名無家可歸者，處理約7萬7000多診療行為，包括精神分裂、糖尿病等，並替約300人安置於永久或臨時住所。

在全國大部分地區，街頭醫療是慈善行為，旨在服務於被傳統醫療忽視的患者，這些無家可歸者流離失所，許多罹患精神疾病、藥物成癮或慢性病，且缺乏健保 。

2023年，加州估計有18萬1000名無家可歸者，約占全國總數30%。生活在街頭的人數占加州無家可歸者總數三分之二以上，較前一年增加6.9%。加州州長紐森（Gavin Newsom）在內的加州領導人，動用前所未有的納稅人資源，希望解決這場日益嚴重的公共危機。

街頭醫學包括包紮感染的傷口、注射抗精神病藥物和治療慢性疾病等。醫護人員在街頭、公園或任何地方探訪他們，防止頻繁且昂貴的急診與住院。賈恩認為，這模式能替保險公司和納稅人省錢，目標是讓患者健康，過上穩定、獨立的生活。

然這種「以照顧他們為核心」的商業模式充滿風險，困難重重且需求量大。西好萊塢市與該組織授予一分為期三年的合同，每月支付4萬7000元，該組織還可向聯邦醫療補助（Medicaid）和加州醫療補助（Medi-Cal，白卡）收取費用。

根據SCAN集團首席財務官普朗布（Michael Plumb），醫療行動第一年即有約200萬元收入，2022年600萬元，2023年達1540萬元。

醫療行動和聯邦醫療保險優勢計畫透過多種方式創造收入，包括兩者都利用加州和聯邦政府數十億元經費，現場治療無家可歸者並提供住房和食物援助。該機構還與南加州的L.A. Care和Molina Healthcare等健保公司簽訂合同，替無家可歸者尋找住房，協助財務援助。他們也與城市醫院合作替醫院外患者提供護理。此外也替符合條件的無家可歸者納入SCAN保險計畫（SCAN Health Plan）。