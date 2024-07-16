我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨全代會啟動高級別維安 特勤州警警察全投入

醫建議 旅行返家後不要立刻開行李箱收拾

SCAN集團助遊民醫療行動 去年獲利1540萬

編譯陳盈霖／綜合報導
SCAN集團三年前創立「醫療行動」（Healthcare in Action）組織，專門派遣醫師到加州街頭照顧無家可歸者。（Healthcare in Action官網）
SCAN集團三年前創立「醫療行動」（Healthcare in Action）組織，專門派遣醫師到加州街頭照顧無家可歸者。（Healthcare in Action官網）

巴沙迪那星報報導，在加州、亞利桑那、內華達、德州和新墨西哥等州營運約30萬人聯邦醫療保險優勢計畫（Medicare Advantage）的SCAN集團（SCAN Group），三年前創立「醫療行動」（Healthcare in Action）組織，專門派遣醫護人員與外展人員到加州街頭照顧無家可歸者。如今該組織發展迅速，在長堤、西好萊塢和聖伯納汀諾縣等17個社區均有業務，且獲利可觀。

SCAN集團執行長，前歐巴馬政府衛生官員賈恩（Sachin Jain）表示，南加州是無家可歸者最多的地方，成長最快的是老年人，「我們必須做點什麼。」

該公司運作模式是分發GPS追蹤無家可歸病患。他們的街頭套件中裝有乾淨，用於吸食冰毒或芬太尼的玻璃管，他們隨身攜帶公司信用卡，以便患者緊急需要食物或水，或搭乘Uber看醫師。

SCAN集團三年前創立「醫療行動」（Healthcare in Action）組...
SCAN集團三年前創立「醫療行動」（Healthcare in Action）組織，專門派遣醫師到加州街頭照顧無家可歸者。（Healthcare in Action官網）

這些醫師、護理師和社工在洛杉磯街頭提供醫療和社會服務給無家可歸者，這種新的商業模式策略是「與無家可歸者建立信任，隨時隨地提供藥物照護且盈利。」至今該組織已照顧約6700名無家可歸者，處理約7萬7000多診療行為，包括精神分裂、糖尿病等，並替約300人安置於永久或臨時住所。

在全國大部分地區，街頭醫療是慈善行為，旨在服務於被傳統醫療忽視的患者，這些無家可歸者流離失所，許多罹患精神疾病、藥物成癮或慢性病，且缺乏健保

2023年，加州估計有18萬1000名無家可歸者，約占全國總數30%。生活在街頭的人數占加州無家可歸者總數三分之二以上，較前一年增加6.9%。加州州長紐森（Gavin Newsom）在內的加州領導人，動用前所未有的納稅人資源，希望解決這場日益嚴重的公共危機。

街頭醫學包括包紮感染的傷口、注射抗精神病藥物和治療慢性疾病等。醫護人員在街頭、公園或任何地方探訪他們，防止頻繁且昂貴的急診與住院。賈恩認為，這模式能替保險公司和納稅人省錢，目標是讓患者健康，過上穩定、獨立的生活。

然這種「以照顧他們為核心」的商業模式充滿風險，困難重重且需求量大。西好萊塢市與該組織授予一分為期三年的合同，每月支付4萬7000元，該組織還可向聯邦醫療補助（Medicaid）和加州醫療補助（Medi-Cal，白卡）收取費用。

根據SCAN集團首席財務官普朗布（Michael Plumb），醫療行動第一年即有約200萬元收入，2022年600萬元，2023年達1540萬元。

醫療行動和聯邦醫療保險優勢計畫透過多種方式創造收入，包括兩者都利用加州和聯邦政府數十億元經費，現場治療無家可歸者並提供住房和食物援助。該機構還與南加州的L.A. Care和Molina Healthcare等健保公司簽訂合同，替無家可歸者尋找住房，協助財務援助。他們也與城市醫院合作替醫院外患者提供護理。此外也替符合條件的無家可歸者納入SCAN保險計畫（SCAN Health Plan）。

加州 聯邦醫療保險 健保

上一則

強強聯手 聖蓋博市牽手世報、台灣觀光署鬧元宵

下一則

新冠疫情續升溫 陽性率達13%

延伸閱讀

遊民破壞倉庫 華人業主損失慘重

遊民破壞倉庫 華人業主損失慘重
川普遇刺 灣區政界一致譴責暴力

川普遇刺 灣區政界一致譴責暴力
民主黨華人委員：川普是槍擊受害者 但他不是英雄

民主黨華人委員：川普是槍擊受害者 但他不是英雄
加州離岸風電計畫 可提供150萬戶家庭電力

加州離岸風電計畫 可提供150萬戶家庭電力
太陽能產能過剩 加州削減補貼遭反彈

太陽能產能過剩 加州削減補貼遭反彈
有效解決遊民問題…檀香山市長布蘭吉帝拚連任

有效解決遊民問題…檀香山市長布蘭吉帝拚連任

熱門新聞

好市多計畫與Thrive Living合作，在南洛杉磯進行住商混合計畫，開發一棟800單位公寓樓與好市多。（Thrive Living／Desert Sun）

好市多Costco想賣這樣的低價房 你會買嗎？

2024-07-07 19:27
矽膠乾燥劑用途多。（NBC電視台畫面）

新買物品包裝內矽膠乾燥劑別丟 它的用途多過你所知

2024-07-14 20:52
沙加緬度市公用電力局的網站指出，調溫器每提高兩度，冷氣的開支可以節省5-10%。（取自SCE）

冷氣到底要調幾度？ 調溫器設78度 真的會省電

2024-07-10 02:19
7月5日，一艘大型輪船卡在了LAX附近行車的隧道。（LAXPD）

LAX機場擁堵加劇 「元兇」竟是艘大船

2024-07-08 14:59
洛杉磯共和黨全代會代表劉龍珠帶著一件華人支持者簽名的T恤衫要轉交川普。（受訪者提供）

川普遇刺震撼 劉龍珠反駁自導自演 懷疑驚天大陰謀

2024-07-14 02:26
根據個人理財服務網站GoBankingRates的研究，100萬元退休金在加州平均只夠花12年左右。（取自Pexels）

100萬退休金 只夠加州12年生活

2024-07-09 02:19

超人氣

更多 >
3星座是說謊大師 摩羯騙人超理性、他們最難看穿

3星座是說謊大師 摩羯騙人超理性、他們最難看穿
終於揭曉 川普挑堅定盟友范斯搭檔

終於揭曉 川普挑堅定盟友范斯搭檔
價錢貴50% 搭機買豪華經濟艙位值得嗎？

價錢貴50% 搭機買豪華經濟艙位值得嗎？
右耳纏繃帶 川普受訪：我本來應該已經死了

右耳纏繃帶 川普受訪：我本來應該已經死了
他靠5招 雖賺普通薪水也成百萬富翁

他靠5招 雖賺普通薪水也成百萬富翁