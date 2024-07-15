國家實驗室新研究：家裝太陽能板 每年平均省700元

最新研究發現，若計算包括所有成本與收益，美國家庭房屋安裝太陽能面板，每年平均可節省費用中位數為691元。(圖取自勞倫斯柏克萊國家實驗室官網)

太陽能板在加州 似乎是一個具吸引力的選擇。「勞倫斯柏克萊國家實驗室」(Lawrence Berkeley National Laboratory)科學家進行一項大型新研究，分析2021年美國50萬個家庭，提供截至目前有關美國消費者屋頂太陽能板節能核計估算。研究發現，若計算包括所有成本與收益，美國家庭每年平均可節省費用中位數為691元。

首席研究員佛雷斯特(Sydney Forrester)表示，這個研究室針對各特定收入家庭屋頂太陽能板、對家庭能源負擔影響最全面的全國性估算。先前許多研究僅關注太陽能直接節省公用事業費用，可能產生誤導，例如，若排除安裝成本，將錯誤計算可節省1987元、而非691元。

新研究提供更完整核算，包括前期安裝費與持續貸款 或租賃付款，任何太陽能獎勵措施。也比較不同收入家庭獲益。

研究指出，在全國範圍內，低收入 家庭安裝太陽能板，家庭能源預算比例自7.7%降至6.2%，估計每年節省660元。中等收入家庭能源支出比例自4.1%降至3.3%、每年節省674元。高收入家庭能源支出從2.4%降至1.9%，每年省711元。

研究人員發現，不是每個家庭都能從太陽能裝置受益，但平均來看，採用太陽能降低約四分之三美國家庭的能源成本。

太陽能面板益處因地而異。西部地區尤其在加州，高電價與競爭激烈的太陽能市場、促使成本大幅下降。中西部房屋電力成本較低，節省情況較不明顯。東北部家庭可受益。南方家庭由於傳統電價非常低，太陽能實際增加能源的整體成本，南方低收入家庭太陽能成本每年超出其收益435元。

美國西部地區安裝太陽能面板的低收入居民受益最大，預計家庭收入用於能源支出比例自7.3%降至5.7%，每年節省約821元。但研究人員補充，低收入居民仍需援助來降低能源成本，佛雷斯特警告，儘管低收入家庭受益更多，但若他們拖欠太陽能項目貸款，就會存在風險。

全國各地電費持續上漲，根據勞工統計局數據，過去十年，每度電的平均電價從13美分漲至17美分以上。加州住房電費更高、接近30美分，在全美排名第二、僅次於夏威夷。