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太陽能產能過剩 加州削減補貼遭反彈

洛杉磯訊
根據CSSA的數據，今年一季度住宅太陽能安裝量相比2022年同期下降了66%。（示意圖來自Pexel）
根據CSSA的數據，今年一季度住宅太陽能安裝量相比2022年同期下降了66%。（示意圖來自Pexel）

加州早前立下目標，在2045年實現100%清潔能源供電。然而，一個新的挑戰是，太陽能產能過剩，導致輸電線路負荷過重、大量能源浪費，春季尤甚，當局也不得不開始削減補償計畫。

為了應對這一問題，加州將多餘的電力輸出給美國西部其他地區的公用事業公司，但在某些極端情況下，不得不採取減產、甚至關閉太陽能系統等措施。

根據加州獨立系統運營商（Independent System Operator，ISO）的數據，今年到目前為止，加州已經損失了近260萬兆瓦時的可再生能源（其中大部分是太陽能），這足以為舊金山的所有家庭供電一年。ISO執行長Elliot Mainzer表示，應增加輸電線路、擴充州內電力流量，並呼籲進行許可改革。

加州政府正在推動安裝更多電池來儲存過剩的電力，以便在高峰用電時使用。然而，加州公共事業委員會（California Public Utilities Commission，CPUC）則採取了更具爭議的方式：大幅削減為房主安裝太陽能提供的補償計畫。

這一舉措激怒了屋頂太陽能行業的許多人。加州太陽能和儲能協會（California Solar and Storage Association，CSSA）主席Ed Murray表示，這對他的業務造成了毀滅性影響，在過去一年裡，他裁減了10名員工。根據CSSA的數據，2024年第一季度，住宅太陽能安裝量相比2022年同期下降了66%。他們估計，自加州改變太陽能以淨計量電價（net metering）為基礎的激勵結構以來，全州已減少了1萬7000個綠色工作崗位。

CPUC委員John Reynolds卻表示，淨計量電價雖然為加州留下了寶貴遺產，將太陽能帶給了數十萬加州人，但對於非太陽能用戶來說，成本也非常高昂，需要進行改革。

Murray對此持不同意見，並表示他的客戶中大多數人的年薪為5萬到6萬美元，通常是透過貸款來完成安裝的，而此期間的利率也急劇上升。現在，若要利用新的激勵措施，除了安裝太陽能板之外，還需安裝電池，但這意味著可能要額外花費1萬到2萬美元甚至更多。這是一個昂貴的解決方案，會給許多家庭造成負擔。

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