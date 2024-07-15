我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美洲盃／阿根廷1：0衛冕冠軍 梅西傷退一度爆哭

直擊川普全代會 維安嚴謹 要順利闖關得靠運氣

加州離岸風電計畫 可提供150萬戶家庭電力

編譯組／綜合報導
加州能源委員會通過海洋風力發電計畫，為實現無碳電網邁出關鍵一步。(取自能源委員會官網)
加州能源委員會通過海洋風力發電計畫，為實現無碳電網邁出關鍵一步。(取自能源委員會官網)

加州能源委員會10日批准一項重大計畫，決定在海洋水域，發展大規模的離岸風力發電。根據CalMatters的報導，這項計畫將在加州北部、南部的兩個海岸安裝數百個巨大的浮動風力渦輪機，每個渦輪機達70層樓高。

北部的漢保德灣（Humboldt Bay）有兩個項目，總面積為 207平方；南部的莫若灣（Morro Bay）有三個項目，總面積為376平方哩。這些項目有潛力為約150萬戶家庭提供電力，並將成為加州電動汽車和清潔能源轉型的主要電力來源。

從巨大的浮動海洋平台捕獲風能，被認為是實現加州電網 100%無碳能源目標的關鍵。為達成2045年實現無化石燃料的經濟發展，意味加州須將其發電能力增加三倍，並加速部署新的太陽能和風能。因此，加州希望兩大風電場2045年時能產生2.5千兆瓦（gigawatts）的電力，足以為2,500萬戶家庭供電，占該州電力約 13%

這項計畫代表了一次巨大實驗：世界上沒有其他地方在深度超過半英里的海洋、離岸20哩以上的地方運營浮動的風力發電場。五家能源公司將進行地點評估，預估耗時五年；設計、建設以及環境和技術審查等，將再需要兩年。

州和聯邦官員用「緊迫性」形容為開發離岸風能打下基礎的緊張步伐。能源專員 Patty Monahan 說：「氣候危機已經來臨。離岸風能是我們推進清潔能源的一個真正機會。」但她補充說，這項計畫「是一個起點」，關於環境影響仍有很多不確定性，需要謹慎行事。

能源委員會主席 David Hochschild則說，這是「我所參與的最複雜的過程之一。」這種複雜性反映在戰略計畫的厚重中，包括三卷共500頁的公眾意見文件。該文件涉及到10個州機構的協調，反映計畫的龐大規模和範圍。

此外，離岸風能產業幾乎需要從零開始創建：仍在發展中的技術，需要新的製造基地；強大而可靠的供應鏈；陸海運輸網絡；專門配置的港口，以製造、組裝和維護龐大的海上平台；尋找和培訓高度專業化的勞動力；在沒有傳輸網絡的地方，建立大型傳輸網絡等。

這項計畫預計將耗費數百億美元的公共和私人資金。能源委員會估計，僅是升級加州港口，就要花費120億美元，大部分由公共資金提供。根據該計畫，加州沿海還需要增建16個大型和10個小型港口，不僅需要資金，還需建設許可，都是關鍵挑戰。為此，預計在11月的選票上，氣候債券措施將撥出約4億7500萬美元用於港口基礎設施。

另一個迫切的挑戰是傳輸：將風電場的電力輸送上岸，並分配給用戶。報告指出，漢保德地區的挑戰最大，因為這個農村地區的傳輸網絡已經很稀疏。

航運業擔心該計畫沒有確保商船的航行安全和效率，因為洛杉磯和長灘港是全國最繁忙的港口。環保組織則仔細檢查文件，試圖解答離岸風能對海洋生物、遷徙的鯨魚和鳥類及陸地環境的潛在影響等問題。一些環保組織已經接受在「需要清潔能源」與「任何能源開發都會帶來潛在有害影響」之間的不安權衡。

整體來說，這項計畫承認了對環境的影響，但表示所謂的「適應性管理」──如果某種方法被證明意外有害，可以靈活改變——可解決大多數擔憂。

加州能源委員會通過海洋風力發電計畫，並訂定發電目標，以加速取代石化燃料發電。(取...
加州能源委員會通過海洋風力發電計畫，並訂定發電目標，以加速取代石化燃料發電。(取自能源委員會官網)

加州 供應鏈 洛杉磯

上一則

許氏花旗參50年／台第1代移民許忠政 威州闖天下

下一則

川普遇刺 華人社區震驚 同聲譴責暴力

延伸閱讀

加州募款餐會曝「拜登說話無力」辯論悽慘不意外

加州募款餐會曝「拜登說話無力」辯論悽慘不意外
防火廳示警 加州重返乾旱4項危險事別做

防火廳示警 加州重返乾旱4項危險事別做
解讀無家可歸者六個迷思

解讀無家可歸者六個迷思
兩個加州人 拜登退選關鍵之所繫

兩個加州人 拜登退選關鍵之所繫
全美最貴郊區 加州16市上榜

全美最貴郊區 加州16市上榜
加州基本收入保障計畫 試點不斷增加

加州基本收入保障計畫 試點不斷增加

熱門新聞

好市多計畫與Thrive Living合作，在南洛杉磯進行住商混合計畫，開發一棟800單位公寓樓與好市多。（Thrive Living／Desert Sun）

好市多Costco想賣這樣的低價房 你會買嗎？

2024-07-07 19:27
祖父母照顧孩子多年，華人父母失去監護權。此為示意圖。（Unsplash.com）

祖父母在美照顧孩子多年 華人父母竟失去監護權

2024-07-07 21:55
7月5日，一艘大型輪船卡在了LAX附近行車的隧道。（LAXPD）

LAX機場擁堵加劇 「元兇」竟是艘大船

2024-07-08 14:59
沙加緬度市公用電力局的網站指出，調溫器每提高兩度，冷氣的開支可以節省5-10%。（取自SCE）

冷氣到底要調幾度？ 調溫器設78度 真的會省電

2024-07-10 02:19
洛杉磯共和黨全代會代表劉龍珠帶著一件華人支持者簽名的T恤衫要轉交川普。（受訪者提供）

川普遇刺震撼 劉龍珠反駁自導自演 懷疑驚天大陰謀

2024-07-14 02:26
根據個人理財服務網站GoBankingRates的研究，100萬元退休金在加州平均只夠花12年左右。（取自Pexels）

100萬退休金 只夠加州12年生活

2024-07-09 02:19

超人氣

更多 >
刺殺川普槍手照片曝光 首投族+共和黨員 兇嫌父：不知兒搞什麼鬼

刺殺川普槍手照片曝光 首投族+共和黨員 兇嫌父：不知兒搞什麼鬼
暗殺川普槍手身分確認 舊金山選民心態大轉變

暗殺川普槍手身分確認 舊金山選民心態大轉變
中國商家「緊跟時事」 2小時即開售川普槍擊案握拳上衣

中國商家「緊跟時事」 2小時即開售川普槍擊案握拳上衣
50歲退休義消 為保護妻女在川普集會中彈身亡

50歲退休義消 為保護妻女在川普集會中彈身亡
報導刺殺川普為華男 紐郵記者：印刷錯誤 引華社怒火

報導刺殺川普為華男 紐郵記者：印刷錯誤 引華社怒火