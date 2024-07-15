加州離岸風電計畫 可提供150萬戶家庭電力

加州能源委員會通過海洋風力發電計畫，為實現無碳電網邁出關鍵一步。(取自能源委員會官網)

加州 能源委員會10日批准一項重大計畫，決定在海洋水域，發展大規模的離岸風力發電。根據CalMatters的報導，這項計畫將在加州北部、南部的兩個海岸安裝數百個巨大的浮動風力渦輪機，每個渦輪機達70層樓高。

北部的漢保德灣（Humboldt Bay）有兩個項目，總面積為 207平方；南部的莫若灣（Morro Bay）有三個項目，總面積為376平方哩。這些項目有潛力為約150萬戶家庭提供電力，並將成為加州電動汽車和清潔能源轉型的主要電力來源。

從巨大的浮動海洋平台捕獲風能，被認為是實現加州電網 100%無碳能源目標的關鍵。為達成2045年實現無化石燃料的經濟發展，意味加州須將其發電能力增加三倍，並加速部署新的太陽能和風能。因此，加州希望兩大風電場2045年時能產生2.5千兆瓦（gigawatts）的電力，足以為2,500萬戶家庭供電，占該州電力約 13%

這項計畫代表了一次巨大實驗：世界上沒有其他地方在深度超過半英里的海洋、離岸20哩以上的地方運營浮動的風力發電場。五家能源公司將進行地點評估，預估耗時五年；設計、建設以及環境和技術審查等，將再需要兩年。

州和聯邦官員用「緊迫性」形容為開發離岸風能打下基礎的緊張步伐。能源專員 Patty Monahan 說：「氣候危機已經來臨。離岸風能是我們推進清潔能源的一個真正機會。」但她補充說，這項計畫「是一個起點」，關於環境影響仍有很多不確定性，需要謹慎行事。

能源委員會主席 David Hochschild則說，這是「我所參與的最複雜的過程之一。」這種複雜性反映在戰略計畫的厚重中，包括三卷共500頁的公眾意見文件。該文件涉及到10個州機構的協調，反映計畫的龐大規模和範圍。

此外，離岸風能產業幾乎需要從零開始創建：仍在發展中的技術，需要新的製造基地；強大而可靠的供應鏈 ；陸海運輸網絡；專門配置的港口，以製造、組裝和維護龐大的海上平台；尋找和培訓高度專業化的勞動力；在沒有傳輸網絡的地方，建立大型傳輸網絡等。

這項計畫預計將耗費數百億美元的公共和私人資金。能源委員會估計，僅是升級加州港口，就要花費120億美元，大部分由公共資金提供。根據該計畫，加州沿海還需要增建16個大型和10個小型港口，不僅需要資金，還需建設許可，都是關鍵挑戰。為此，預計在11月的選票上，氣候債券措施將撥出約4億7500萬美元用於港口基礎設施。

另一個迫切的挑戰是傳輸：將風電場的電力輸送上岸，並分配給用戶。報告指出，漢保德地區的挑戰最大，因為這個農村地區的傳輸網絡已經很稀疏。

航運業擔心該計畫沒有確保商船的航行安全和效率，因為洛杉磯 和長灘港是全國最繁忙的港口。環保組織則仔細檢查文件，試圖解答離岸風能對海洋生物、遷徙的鯨魚和鳥類及陸地環境的潛在影響等問題。一些環保組織已經接受在「需要清潔能源」與「任何能源開發都會帶來潛在有害影響」之間的不安權衡。