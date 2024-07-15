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許氏花旗參50年／哈佛出身許恩偉 重返老家山野林地

記者楊青／洛杉磯-威斯康辛連線採訪
許恩偉（左）和父親許忠政（右）在大田中。（許氏參業集團提供）
許恩偉（左）和父親許忠政（右）在大田中。（許氏參業集團提供）

2011年，許家長子許恩偉 （Will Hsu）許從全球知名食品公司通用磨坊（General Mills）回到威斯康辛沃沙老家，接棒父母創辦的許氏參業集團。走下哈佛學術殿堂，重返山野林地，他開始以與父輩傳統不一樣的方式經營和管理這個花旗參王國。

流利的中文和台語，許恩偉說，他在威斯康辛土生土長，那時周邊幾乎都是白人，亞洲人在當地只有三、五家。父母都入鄉隨俗，所以他從小在外面和同學老師朋友農民講英文，回到家裡則跟父母講國語和台灣話。沃沙當地沒有中文學校，中學開始有好些暑假他回台灣學中文，大學本科期間繼續副修中文和東亞史；最近十多年重返老家主持公司，管理和國際貿易，中文使用更加頻繁，「一直很喜歡」。

許恩偉（右）和父親許忠政（左）在大田中。（許氏參業集團提供）
許恩偉（右）和父親許忠政（左）在大田中。（許氏參業集團提供）

五歲下田 十歲開始領薪

屬龍的許恩偉幾乎與許氏參業集團同歲，全程見證了許家企業的創辦、發展、壯大，以及其中的甜酸苦辣。

「從照片看，兩、三歲的時候，母親就開始帶我進大田」，那時幫不了，但他記得五、六歲的時候，他開始幫忙家裡採集種子、拔草。10歲左右，他從父母手中領到人生的第一次工資，至今印象深刻。他說，那時他開始會用錢買些東西，所以父母說，你採集到一磅的花旗參種子，可得1美元，那是他每天勤奮工作的動力，其樂無窮。他說，幾年後他發現，他1元錢集到的種子，父母賣出去可以獲得幾十元，「我開始慢慢地有做生意的概念，你付多少人工請人幫忙？市場能夠給你怎樣的回報？多少人工及各種消耗和回報率才是最佳的性價比？」他說，還有花旗參要三到五年才有收穫，但如果收成很差，又怎麼辦？所有這些都是事先要想到的問題。

高中的時候他減少了去農場的時間，更多時間放在公司跟父母學經營，同時學電腦和做簡單的網站， 高中畢業前，他為自家公司做了第一網站，開始用網路方式聯絡客人，擴張銷售版圖。

「還記得我們家剛起步的時候主要在世界日報做廣告，父親直白地告訴大家：在偏遠的威斯康辛州有個許忠政，種植美國花旗參，要買的找我，云云」，許恩偉說，從他為家裡做網站銷售開始，實體的價目表少了，網上客戶大大增加，客戶地域也大為擴展，新一代的客戶直接用電腦和手機對接，整個經營方式都在改變。

許氏家訓 比別人更努力

許恩偉說，父母從小就教育他，作為新移民，要獲得同樣的成績，你需要比別人更加努力，這一家訓讓他終身受益。

許恩偉說，其實他開始認為新移民比別人需要更加努力並不公平。自己也在美國出生長大，和別人沒有區別，但後來發現，黃皮膚黑頭髮確實需要比金髮碧眼更加努力，才能實現美國夢想。

從小目睹父母的辛苦。許恩偉回憶，他童年時的記憶中，父母整天都在工作，非常辛苦，白天在田裡幹活，晚上9點10點還在接電話，甚至凌晨1點父親也接，「那時沒有手機，也不能簡訊和留言，所以一定要講到電話」，沒睡幾個小時，又得下地幹活了。他還記得父親在他小時候經常出差，短則兩三個星期，長則兩個月，母親承擔起所有家務，都很辛苦。父母的言傳身教，他自己沒法不努力。

高中畢業，他去麥迪遜上威斯康辛大學，主修金融，副修中文和東亞史。2000年大學畢業時，花旗參市場正好陷入瓶頸。「從95年到2000年加拿大西洋參發展非常快，所以大學畢業時父親跟我說，你不要回老家來當窮農民了，去找別的工作」。許恩偉就去了通用磨坊，在這家以Yoplait、Gold Medal flour、Annie's Homegrown、Lärabar、Betty Crocker等品牌聞名的全球知名商號一待就是11年，其間他獲得公司支持前往哈佛大學商學院深造，畢業繼續回到該公司效力。

就在那時候，傳來了父親不幸患上癌症的消息。2010年，他從明尼蘇達州回到沃沙老家，當時以為可能回來暫時幫忙一兩年，但看到手術後的父親身體不如從前，「那時候我們的公司成立差不多40年，那是我父母半生的心血，不繼續下去真的太可惜了」。他說，同時考慮到所有的客戶和像家人一樣的員工，如果解散的話，不光這個品牌會消失，員工也要解散。他最終決定留下來。

現代經營管理 青出於藍

許恩偉說，許氏參業集團走入50年，這個行業真的容易，首先你要知道怎麼種植花旗參；第二你要講英文，因為整個種植的過程農民們都用英文交流，國際市場開發也需要英文；第三還要應對各種市場的競爭和變化，隨時做出調整和應對。他表示，父母白手起家從零做起，但是公司不斷擴張，需要更好的管理，包括對美國行業法規的瞭解，與諸如美國海關、聯邦食藥局、農業部等聯絡和溝通，都感覺大學的教育和所學非常有用。

許恩偉說，美國花旗參行業的大發展幾乎與中國經濟飛躍時期同步。2018年之前的20年是威州花旗參的黃金時代。中美貿易戰對花旗參的影響立竿見影，三年疫情更是雪上加霜，疫情之後至今美國的市場有所進步，但依然沒有回到從前的鼎盛水平。近年在威斯康辛州，原來的上千戶花旗參種植戶，現在已劇減到100戶左右。他說，對他而言，最大的挑戰人手非常緊，很難請到技術農工，12年前員工最低時薪是八到九塊，現在美國國內請不到每個星期願意工作50至60小時的農場技工，外國來的技術農工，每小時報酬17元。

儘管困難重重，但許恩偉表示，他還是非常有信心，繼續將企業做穩做好做大，不負家人重托，不讓大眾失望。

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