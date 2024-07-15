許氏花旗參50年／從種子到成果的12部交響曲

許氏參業集團創辦人許忠政在花旗參種植園。（許氏參業集團提供）

1.選地：最重要的一步，須確定是未種過花旗參的處女地，再從中找出適合培植花旗參的土壤。威斯康辛州 約有十多種不同型態的土壤，而其中只有兩、三種土壤適合培植花旗參。

2.整地：將低窪之處補平、剔除石頭以利日後機器操作，剷除雜草及土壤消毒以防治日後多次除草的成本及病蟲害的滋生。隨後作床以利排水及機器作業、釘椿以利懸掛膠網等工作。

3.播種：選用已育種一年的種子種植，播種後鋪上一層約3-4英寸厚的稻草，保暖保濕。

4.掛網：春分時節，為遮蔽日漸強大的日照直接照在植物上，必須要覆上遮蔭棚保護。入秋後下霜前，必須將遮蔽蓬折除，以利雪直接覆蓋於花旗參上，使土地能有除菌及讓花旗參根冬眠的效果。該工作需要大量人力和手工。

5.除草：除草約於春末秋初之際，每個生長季約要除兩至三次。為避免影響花旗參生長發育，除草過程皆不使用除草劑，全仰仗人工拔草。

許恩偉（左）和父親許忠政（右）在大田中。（許氏參業集團提供）

6.採種：夏末秋初是花旗參種子（俗稱人參果）成熟季節。一株花旗參苗約可結出15至20粒果實。成熟時期整個參園紅綠交錯，是參觀的極佳時節。

7.收成：至秋末土地結過第二次霜後，收成逐漸開始。首先要去網、拔椿、剔除葉部分；然後以機械挖入約一尺深的泥土中，經由震動的輸送帶，把人參根翻至泥土表面，再以人工撿拾。

8.冷藏：冷藏是影響人參根味道及口感的極重要步驟，需要專職人員不斷地去觀察冷藏人參根的溼度、轉化、及當時氣候的相對影響等因素，才能決定何時烘乾。一般歷時一至二週左右。

9.清洗：冷藏過後，與烘乾前之間進行。

10.烘乾：烘乾是最後一個確保花旗參根品質的階段，一旦調節不當，前四、五年的努力都有可能白費。烘乾是一個繁瑣的過程，專職人員要不斷地檢視花旗參根的狀況，適時微調烘乾室溫度及決定烘乾時間的長短，一般約要10至12日左右。三磅多的新鮮花旗參根，才能烘出一磅乾參，相對的其營養成份也損失約14%左右。

11.分級：分級首先要做除鬚及初級篩選的工作。初級篩選是將斷根、老皮、皺皮、蟲害、生長未成熟等的參篩除。進而做二級分類，此階段乃做花旗參根的修剪及長短分類。再而做第三級分類，此階段乃做花旗參根大小的分類為主。最後對於特殊規格及需求再做第四級，甚至更多手續來完成市場或客戶的需求。至此，平均每一個花旗參根，自採收、分級至包裝手續，通常要經過四至五道手工，即四至五次的品管檢驗。

12.包裝：包裝工作需十分細心及耐心，所有的辛苦成果，最佳呈現給每一位顧客。