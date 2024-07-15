許氏花旗參50年／台第1代移民許忠政 威州闖天下

許氏參業集團創辦人許忠政。（許氏參業集團提供）

1974年，來自台灣的一對留學生夫婦開始在威斯康辛州沃沙市（Wausau, WI）廣袤的黑土地上第一次嘗試種植花旗參。50年過去，當年的半畝蔘田已擴展成為擁有超過1000英畝處女地的全美最大花旗參種植農場。許忠政和許聖美，用足足半個世紀的勤勞和智慧，打破了美國小企業傳統「頂多存活十年」的魔咒，更打造了華人在美創業的金字招牌、家喻戶曉的「花旗參王國」。

商業部數據顯示，美國能夠活過50年的小企業只有2至3%，普通小企業從開張到停業，一般七至十年。「許氏參業集團」今年則迎來創業第50年。許忠政笑言，他和太太人生最美的50年心血全交給了威斯康辛那片土地，至今依然熱愛著。

許忠政、許聖美夫婦獲美國前總統小布希接見。（許氏參業集團提供）

從澎湖到威州 始料未及

從台灣跨越太平洋落到了威斯康辛，許忠政說，似乎是上帝的安排。出生在澎湖白沙島瓦硐村的一戶農家，許忠政在家裡14個小孩中排行11。他高中畢業後去台北讀書，1965年台大英文系畢業，66年前往屏東空軍基地服役，為美軍顧問團擔任翻譯官，之後到台北基督教福利 會工作，在那裡遇到了他後來人生最重要的一個人、太太許聖美。69年他獲獎學金來美留學，攻讀社會工作學。71年碩士畢業時，正好遇到美國社會福利擴張，政府急需大批社會工作人員，在俄勒岡、威斯康辛和阿拉斯加三個候選名單中，他最後陰差陽錯落到了威斯康辛，也從此與這片偏遠寒冷的大地結下了一生緣分。

許忠政當時為州政府寄領養部門工作，下轄七、八個縣。有天一位同事在閒聊時跟他說起美國人參，且產地就在開車一個小時的距離。「我媽媽生14個孩子，身體一直不怎麼好」許忠政回憶說，他當時第一個想到就是給媽媽買些參補補。去到產地，買了兩、三磅寄回家，「說實在當時年輕，也沒想過這植物有多大作用」。沒想到10個月後他接到父親來信，說媽媽身體好很多，糖尿病檢查症狀減輕了，走路也有力氣了。許忠政再接再厲，再次給母親寄去花旗參。五年後第一次回家，看到媽媽真的身體好很多。

回到美國，很多朋友都計畫著要做生意，餐飲、雜貨店、進口假花，大家各有想法，「我跟我太太說，我只想去種參，我想去當農夫」。

沒想到這一出圈想法卻得到太太支持。台大農業推廣系畢業的許聖美當時正在威州當地天主教護士學校讀書，她說，拿到護士執照我可以養家，你去闖。果不其然，許聖美畢業後很快在醫院找到工作且很快獲綠卡 。許忠政則從購買產地花旗參郵寄客人開始，從零售到批發到自己買地種植，一發不收拾。

許氏參業集團在威斯康辛的種植園。（許氏參業集團提供）

鋪滿綠金的火坑 冷暖自知

威斯康辛特產花旗參，當地人稱為「綠金」，一些德國和波蘭的後裔世代賴種此為生。1980年代，威州花旗參價格高達每畝8萬至12萬元，相當於現在的30萬元左右，「但那真是火炕啊，回想起來欲哭無淚」。

沃沙和哈爾濱均位於北緯45度，最適合種參。東北人參性熱，威州花旗參性涼，功效略有不同。許氏夫婦相信，這種補而不燥的花旗參會有很大潛在市場。得到當地教會一位長老熱心幫助獲得3萬6000元貸款 ，夫婦倆很快買下一座150英畝的農場， 75英畝是樹林， 70畝種植花旗參。

許聖美說，花旗參必須種植在處女地，所以種參之前，要先整地。威州有13、14種土質，只有兩、三種類適合種參。土太黏，根會爛，帶點沙質，參根才會伸長。種子也須先和沙摻雜，埋在外面沙坑裡一段時日後，才會爆芽。所以在種參前，一年的功夫都在整地，檢掉石粒，改變土質，使其酸鹼鬆軟得宜，然後再撒上爆芽熟種子，經過一個白雪覆蓋冬季，才能看到參苗長出。參苗長出後，要連續生長四年，才能收成。

首次種參的記憶是慘痛的，許忠政說，好不容易等到開春，卻發現出苗率不到播種的一半。花旗參的種子很貴，一磅75元左右，當時看到那情景，萬箭穿心。

「沒有人會教你」，他說，那時沒有網路，信息也很少，至少花了五年才摸出一點門道。比如種子播下後，要蓋上一層乾草，避免野草生長；比如參不能直接日照，所以參苗一長出，就得立刻在參田上搭遮蔭棚，25%的光，75%的陰；比如何時搭棚也是學問，太早，棚架承擔不了雪的負荷；太晚，參會被曬死，所以每年4、5月，要隨時注意天氣變化，把握最佳時機。

許氏家族三代同堂。（許氏參業集團提供）

南北往返當候鳥 退而不休

許忠政12年前因發現患癌退休，將企業擔子交給了長子。他說，現在不那麼忙了，但依然在工作，每年冬天他會到佛羅里達去避寒，5月到11月甚至12月回到威斯康辛的大田裡。

許忠政說，他有生之年最後想要做的，是美國野生花旗參的保育和優化育種。現在他的八、九個農場中，有兩個買的時候就有野山參在裡面，培育種子後擴大繁殖。他解釋，野生花旗參是一個有限的資源，目前在美國東部多個州雖然都有野生花旗參，但50年以上的野生花旗參少之又少，野生參的優化育種，至今是美國開發和種植花旗參120年歷史上的空缺，以前因為價格太好了，大家都忙著種植，他認為，現在是研究野生花旗參選種和育種的時候了。

許氏參業集團2024年邁入第50年。（許氏參業集團提供）

這些年，他專門收集一些外地的野生花旗參，一些種植在野生環境的樹蔭下，一些種植在人工環境的樹蔭下，希望收成種子並優化培育後擴大種植。他解釋，人工種植花旗參是用人工培育的種子種花旗參，一般三年到五年就有收成了；野山參在是用野生的花旗參或它們的種子，種植在樹林裡面，不施肥不除草不噴農藥，讓它們在完全自然的環境裡生長。最近賓州州立大學專門研究野生花旗參基因的博士生，已多次前往許家參田展開研究工作。

許忠政表示，對於他來說，研究野生參的保育和種子優化已不是當做生意來做，而是一種對社會、環境和人類的承諾和責任，賺錢不重要，只要有飯吃，有房子住，他會繼續做下去。