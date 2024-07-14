防火廳示警 加州重返乾旱4項危險事別做

加州東北部重新進入乾旱狀態，消防官員提醒民眾避免在烈日下做危險的事。（美聯社）

美國乾旱監測計畫（U.S. Drought Monitor）公布的最新報告指出，加州 已出現自2023年10月以來的首次乾旱現象，結束了長達九個月來沒有乾旱的時期。

美國乾旱監測計畫在11日公布的每周更新報告中指出，加州東北部西斯邱縣（Siskiyou County）部分地區已進入中度乾旱（moderate drought）狀態，代表當地可能出現農作物和畜牧業早期損害、溪流水位下降、水資源短缺等問題。

同時，從北加州到內華達山脈（Sierra Nevada），包括太浩盆地（Tahoe Basin）在內，也已出現異常乾燥（abnormally dry）現象。報告說：「異常乾燥的情況已擴大到加州北部、內華達州西部、俄勒岡州以及愛達荷州 中部。」

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，乾旱狀態的回歸將提高了未來幾周發生危險火災的風險。加州今年的火災季節提早開始，燒毀的土地面積已超過20萬畝，與去年同期相比增加了2000%。

加州森林防火廳（Cal Fire）發言人托雷斯（Jesse Torres）表示，在氣溫飆升可能造成嚴重火災的情況下，人們最好避免在烈日下做以下這些極度危險的事：

一、使用電動設備整理庭院

電動除草機和灌木修剪機都會產生火花，這些火花如果落在乾枯的樹葉或草坪上，就會引發火災。托雷斯表示，如果居民必須在炎熱的日子裡做這些事，最好在清晨時還有露水時做。

二、烤肉

許多人覺得，炎熱的天氣是烤肉的好日子。消防官員表示，這是一個危險的想法，尤其是沒有人負責監視碳火的話。

康曲柯士達縣消防局發言人托勒（Chris Toler）說：「一般的烤肉爐都有通風口，會釋出碳火的餘燼，這些餘燼會飛、會漂浮。因此，最好不要獨自烤肉，而且最好待在烤肉爐旁，隨時注意情況。」

三、登山健行

熱浪來襲時並非運動的好時機，尤其是徒步登山。消防官員稱，它之所以危險不是因為火災，而是因為人們沒有做好因應高溫的準備，從而將自己置於危險之中，導致非常糟糕的結局，例如受傷、生病或失蹤，還會耗大量的救災資源。

四、施放煙火炮竹

消防官員每年在國慶日前夕都會提醒民眾要小心火燭。但除了國慶日，有人會因為施放煙火慶祝胎兒性別的揭曉，造成不必要的災難。例如2020年9月在南加州發生的「艾爾杜拉多山火」（El Dorado Fire），大火連燒了71天，造成一消防員死亡、20座建築物被毀。