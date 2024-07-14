我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

埋伏400呎外屋頂鎖定川普 FBI確認槍手為20歲賓州男子

刺殺川普槍手曝光 20歲賓州男連續開火 FBI震驚特勤後知後覺

防火廳示警 加州重返乾旱4項危險事別做

編譯廖宜怡／綜合報導
加州東北部重新進入乾旱狀態，消防官員提醒民眾避免在烈日下做危險的事。（美聯社）
加州東北部重新進入乾旱狀態，消防官員提醒民眾避免在烈日下做危險的事。（美聯社）

美國乾旱監測計畫（U.S. Drought Monitor）公布的最新報告指出，加州已出現自2023年10月以來的首次乾旱現象，結束了長達九個月來沒有乾旱的時期。

美國乾旱監測計畫在11日公布的每周更新報告中指出，加州東北部西斯邱縣（Siskiyou County）部分地區已進入中度乾旱（moderate drought）狀態，代表當地可能出現農作物和畜牧業早期損害、溪流水位下降、水資源短缺等問題。

同時，從北加州到內華達山脈（Sierra Nevada），包括太浩盆地（Tahoe Basin）在內，也已出現異常乾燥（abnormally dry）現象。報告說：「異常乾燥的情況已擴大到加州北部、內華達州西部、俄勒岡州以及愛達荷州中部。」

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，乾旱狀態的回歸將提高了未來幾周發生危險火災的風險。加州今年的火災季節提早開始，燒毀的土地面積已超過20萬畝，與去年同期相比增加了2000%。

加州森林防火廳（Cal Fire）發言人托雷斯（Jesse Torres）表示，在氣溫飆升可能造成嚴重火災的情況下，人們最好避免在烈日下做以下這些極度危險的事：

一、使用電動設備整理庭院

電動除草機和灌木修剪機都會產生火花，這些火花如果落在乾枯的樹葉或草坪上，就會引發火災。托雷斯表示，如果居民必須在炎熱的日子裡做這些事，最好在清晨時還有露水時做。

二、烤肉

許多人覺得，炎熱的天氣是烤肉的好日子。消防官員表示，這是一個危險的想法，尤其是沒有人負責監視碳火的話。

康曲柯士達縣消防局發言人托勒（Chris Toler）說：「一般的烤肉爐都有通風口，會釋出碳火的餘燼，這些餘燼會飛、會漂浮。因此，最好不要獨自烤肉，而且最好待在烤肉爐旁，隨時注意情況。」

三、登山健行

熱浪來襲時並非運動的好時機，尤其是徒步登山。消防官員稱，它之所以危險不是因為火災，而是因為人們沒有做好因應高溫的準備，從而將自己置於危險之中，導致非常糟糕的結局，例如受傷、生病或失蹤，還會耗大量的救災資源。

四、施放煙火炮竹

消防官員每年在國慶日前夕都會提醒民眾要小心火燭。但除了國慶日，有人會因為施放煙火慶祝胎兒性別的揭曉，造成不必要的災難。例如2020年9月在南加州發生的「艾爾杜拉多山火」（El Dorado Fire），大火連燒了71天，造成一消防員死亡、20座建築物被毀。

加州 愛達荷州 舊金山

上一則

洛縣低收者交通補助 每年1800元

下一則

小宅竄紅 華商喊加碼投資

延伸閱讀

你吃過了嗎？灣區5家異國風餐廳 入選米其林指南

你吃過了嗎？灣區5家異國風餐廳 入選米其林指南
加州基本收入保障計畫 試點不斷增加

加州基本收入保障計畫 試點不斷增加
加州老年人破產風險 全美最高

加州老年人破產風險 全美最高
加州基本收入保障計畫 2年來試點不斷增加

加州基本收入保障計畫 2年來試點不斷增加
西岸最大規模 Fillmore爵士音樂節千人狂歡

西岸最大規模 Fillmore爵士音樂節千人狂歡
舊金山Fillmore爵士音樂節 吸引千人到訪

舊金山Fillmore爵士音樂節 吸引千人到訪

熱門新聞

好市多計畫與Thrive Living合作，在南洛杉磯進行住商混合計畫，開發一棟800單位公寓樓與好市多。（Thrive Living／Desert Sun）

好市多Costco想賣這樣的低價房 你會買嗎？

2024-07-07 19:27
受害者在現場接受治療，案件仍在調查中。(NBCLA)

洛加大宿舍女生深夜遭性侵 嫌犯已被捕

2024-07-06 17:02
祖父母照顧孩子多年，華人父母失去監護權。此為示意圖。（Unsplash.com）

祖父母在美照顧孩子多年 華人父母竟失去監護權

2024-07-07 21:55
7月5日，一艘大型輪船卡在了LAX附近行車的隧道。（LAXPD）

LAX機場擁堵加劇 「元兇」竟是艘大船

2024-07-08 14:59
沙加緬度市公用電力局的網站指出，調溫器每提高兩度，冷氣的開支可以節省5-10%。（取自SCE）

冷氣到底要調幾度？ 調溫器設78度 真的會省電

2024-07-10 02:19
根據個人理財服務網站GoBankingRates的研究，100萬元退休金在加州平均只夠花12年左右。（取自Pexels）

100萬退休金 只夠加州12年生活

2024-07-09 02:19

超人氣

更多 >
不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性

不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性
川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」

川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」
馬斯克：我100%支持川普總統 祝他早日康復

馬斯克：我100%支持川普總統 祝他早日康復
「OMFG」拜登公開口誤震驚歐洲官員 透露正忙著聯繫川普團隊

「OMFG」拜登公開口誤震驚歐洲官員 透露正忙著聯繫川普團隊
川普造勢現場找到AR步槍 傳槍手當時躲在一建築屋頂

川普造勢現場找到AR步槍 傳槍手當時躲在一建築屋頂