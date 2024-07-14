全美最貴郊區 加州16市上榜

東灣奧克利2億1000萬元的豪宅。（FOXLA電視台網頁）

理財網站「GoBankingRates.com」整理出全美最貴的50個郊區，其中南加 4個，北加州 12個。所得資料來自2022年的「美國社區調查」（American Community Survey），房價則依據房屋平台「Zillow」的資料。

南加四城都位在洛杉磯－長堤 －安那罕都會區。包括帕洛斯福德斯（Palos Verdes Estates），第14名，平均家戶年收：34萬2463元。房屋開價：289萬788元。

拉肯亞達弗林楚奇（La Cañada Flintridge），第18名。平均家戶年收：31萬947元。房屋開價：248萬1526元。

曼哈頓灘（Manhattan Beach），第36名。平均家戶年收：28萬470元。房屋開價：316萬1132元。

卡拉巴薩斯（Calabasas），第49名。平均家戶年收：25萬7894元。房屋開價：192萬2163元。

加州最貴的五個郊區，灣區居其四，分別是洛斯阿圖（Los Altos）、奧倫達（Orinda）、薩拉度加（Saratoga）、門洛公園（Menlo Park）。

就全美國而言，平均收入最高的郊區是紐約州的斯卡斯戴（Scarsdale），56萬8942元。

加州平均收入最高的郊區雖然傲視各州，但西岸整體遜於東岸，19比23。